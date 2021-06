Presentati ufficialmente i nuovi palinsesti Rai per la stagione autunnale 2021. Le anticipazioni rivelano che ci sarà il ritorno di molti volti noti del piccolo schermo, come nel caso di Carlo Conti, Milly Carlucci, Mara Venier e Antonella Clerici. Tuttavia, non mancheranno delle novità anche su alcuni programmi che sono ormai dei punti di riferimento per il pubblico televisivo. È questo il caso di Domenica In, che dalla prossima edizione sarà rinnovato nei contenuti, così come ha confermato il direttore Stefano Coletta.

Su Rai 2, invece, è confermato il programma Detto Fatto, mentre Quelli che il calcio passa in prime time.

Cambia Domenica In con Mara Venier: anticipazioni sui palinsesti Rai 2021

Nel dettaglio, durante la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai d'autunno, è stato svelato che Domenica In tornerà in onda dal prossimo mese di settembre, con la conduzione di Mara Venier.

Il programma però si presenterà con una formula nuova e leggermente rivisitata rispetto a quella attuale, dato che non ci saranno soltanto interviste "one to one", tra la conduttrice veneta e l'ospite di turno, ma ci saranno anche dei momenti legati al people show, che vedranno Mara Venier confrontarsi con la gente comune che sarà protagonista del suo talk show del dì di festa di Rai 1.

Alessandro Cattelan nel sabato sera Rai

Sempre sulla rete ammiraglia Rai, risulta confermata la nuova edizione di È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici, la quale poi tornerà in onda anche in prime time con la seconda stagione di The Voice Senior.

Al sabato sera, in autunno, ci sarà spazio per il debutto di Alessandro Cattelan con lo show Da Grande, cui seguiranno due serate evento condotte da Amadeus e poi da ottobre tornerà l'appuntamento con Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quelli che in prime time, ritorna Detto Fatto: anticipazioni palinsesti Rai d'autunno

Per quanto riguarda, invece, le anticipazioni sui palinsesti d'autunno di Rai 2, in prime time arriverà Quelli che il calcio, condotto da Luca e Paolo con Mia Ceran. La storica trasmissione sportiva lascerà la domenica pomeriggio per approdare nel prime time del lunedì con una sorta di "processo" alla giornata di campionato che si è appena conclusa.

In daytime, invece, è confermato il ritorno di Ore 14 condotto da Milo Infante e poi a seguire co sarà la nuova edizione di Detto Fatto. Il programma factual, dopo le polemiche dell'ultima edizione, è stato riconfermato in palinsesto con la conduzione di Bianca Guaccero.

Di domenica mattina, invece, debutterà un nuovo programma condotto dalla coppia inedita composta da Paola Perego e Simona Ventura, in onda dalle 11:00 alle 13:00 circa.