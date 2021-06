Can Yaman e Demet Özdemir sono finiti al centro del Gossip, per via di alcune dichiarazioni rilasciate da Paolone. Durante la serata di domenica 13 giugno, il fotografo e Cristian Alaimo hanno fatto una diretta su Instagram, nella quale hanno parlato anche dei due protagonisti di DayDreamer - Le ali del sogno. In particolar modo, il paparazzo e il cartomante di Ciao Darwin hanno risposto anche ad alcune domande dei fan, in merito ai rapporti attuali che intercorrerebbero fra l'attore di Istanbul e Demet Özdemir. Secondo Paolone: "Lei non vuole più saperne di lui".

Demet Özdemir avrebbe preso le distanze da Can Yaman

Cristian Alaimo ha riportato a Paolone le parole che gli aveva scritto una sua fan di nome Roberta, in merito ad una curiosità su Can Yaman e l'interprete di Sanem: ''Demet mi sa che non vuole più saperne di Can''. Sentendo l'ipotesi fatta dalla follower, il fotografo dei vip ha confermato quanto pensato dalla ragazza ed ha affermato: ''È quello che ho saputo anche io dalla Turchia, che mi hanno detto proprio così. E anche da una persona molto vicina a Demet, mi hanno detto così''.

Can Yaman al momento non avrebbe rapporti con Demet Özdemir

Durante la chiacchierata su Instagram, Cristian Alaimo e il paparazzo Paolone hanno parlato degli attuali rapporti fra Can Yaman e Demet Özdemir e, secondo il fotografo, al momento, i due protagonisti di DayDreamer - Le ali del sogno, non avrebbero nessun tipo di relazione.

Paolone ha dichiarato: ''Per me non hanno un rapporto, hanno avuto rapporti in passato, hanno lavorato insieme''. Il cartomante di Ciao Darwin, invece, ha espresso la sua opinione e ha detto di apprezzare molto Can e Demet per la grande complicità che hanno sul set.

Can Yaman vive in Italia, lontano da Demet Özdemir

Nonostante i fan dei due attori turchi continuino a sperare che ci sia il lieto fine anche nella realtà fra Can Yaman e Demet Özdemir, proprio come accaduto in DayDreamer - Le ali del sogno, la coppia ha intrapreso percorsi diversi.

Mentre l'interprete di Sanem continua la sua carriera in Turchia, il futuro Sandokan si è trasferito a Roma, vicino al Colosseo, per impegni lavorativi nel nostro paese. Can è inoltre fidanzato con Diletta Leotta e la loro relazione procede a gonfie vele dall'inizio del 2021. La coppia, recentemente, si è concessa qualche giorno di vacanza sul lago di Como, in costiera amalfitana e in Sicilia.

L'ultima apparizione pubblica della show girl e dell'attore di Istanbul è stata venerdì 11 giugno, allo stadio Olimpico di Roma. Al momento, non ci sono ulteriori informazioni su Can e Demet, non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se le loro strade torneranno ad incrociarsi sul set di una nuova soap opera.