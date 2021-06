Il cast della sesta edizione del GF Vip starebbe prendendo forma. Stando alle tante indiscrezioni che stanno circolando in questo periodo, gli addetti ai lavori starebbero portando avanti trattative che molti personaggi famosi, ovvero quelli che vorrebbero nella casa dopo l'estate. Il nome nuovo è quello di un'ex tronista di Uomini e donne che, di recente, si sarebbe legata sentimentalmente a Fabrizio Corona: Sophie Codegoni potrebbe essere una concorrente del reality.

Nuovi rumor sui concorrenti del GF Vip 6

Anche se mancano tre mesi al ritorno su Canale 5 del GF Vip, sono molte le indiscrezioni che circolano sulle celebrità che potrebbero varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà a metà settembre.

Un sito di Gossip e informazione, ad esempio, il 24 giugno ha spiazzato i curiosi accostando un nome nuovo al cast del reality condotto da Alfonso Signorini.

Stando a quello che si vocifera in rete, tra i concorrenti della sesta edizione del format Mediaset potrebbe figurare una 19enne che l'hanno scorso ha esordito in tv sul trono di Uomini e Donne. Pare che Sophie Codegoni sia una delle candidate al ruolo di "vippone" della prossima stagione del programma che è andato in vacanza a marzo scorso dopo quasi sei mesi di messa in onda senza stop.

La ragazza in questione, comunque, negli ultimi giorni è al centro dell'attenzione mediatica per ragioni sentimentali. Si vocifera che la bella ex tronista sia la nuova fiamma di Fabrizio Corona: è stato proprio l'imprenditore a definire la giovane la sua fidanzata e convivente in un video che è stato caricato sui social network.

Gli altri personaggi vicini al GF Vip

Oltre a Sophie Codegoni, nelle ultime ore molti personaggi famosi sono stati accostati alla sesta edizione del GF Vip.

Sul web, ad esempio, si vocifera che a settembre potrebbero entrare nella casa più spiata d'Italia: Manuel Zardetto (ex fiamma di Tommaso Zorzi, vincitore della stagione 2020 del reality), Maria Monsè e Francesca Cipriani (pronte a rimettersi in gioco per la seconda volta), Katia Ricciarelli (che sarebbe ancora in trattativa con Mediaset), Miriana Trevisan (pronta a seguire le orme dell'ex compagno Pago), Manuel Bortuzzo (ex nuotatore, oggi sulla sedia a rotelle dopo essere stato coinvolto in una sparatoria) e Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e di Asia Argento).

Le nuove opinioniste del GF Vip

Non solo il cast di concorrenti sarà del tutto rinnovato: gli spettatori del GF Vip 6, infatti, a settembre si ritroveranno davanti due facce nuove anche in studio. Se Alfonso Signorini è stato confermato per il terzo anno consecutivo nel ruolo di presentatore, lo stesso non si può dire per Pupo e Antonella Elia.

A commentare i comportamenti dei "vipponi" nella casa, saranno due opinioniste nuove di zecca. Anche se non è ancora arrivata la conferma da parte degli addetti ai lavori, sembra che ad affiancare il conduttore tutte le sere saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Il format tornerà su Canale 5 tra circa tre mesi, quindi è ancora presto per sapere con certezza i nomi degli inquilini. Tutte quelle che stanno circolando in questo periodo sul cast, sono indiscrezioni che potrebbero essere confermate oppure smentite nel prossimo futuro, ovvero quando saranno presentati i protagonisti della sesta edizione.

Tra questi, comunque, non è escluso che ci sia anche la sorella del vincitore del GF Vip 5: Signorini non ha mai nascosto che gli piacerebbe conoscere meglio Gaia Zorzi dopo averla vista interagire con Tommaso in alcune puntate della passata edizione, quella che è durata quasi sei mesi e che l'influencer ha stravinto.