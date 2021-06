Vanessa Gravina continuerà ad essere una delle protagoniste indiscusse de Il Paradiso delle Signore 6. La fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, dopo lo straordinario successo di ascolti dell'ultima stagione, tornerà in onda nuovamente a partire dal mese di settembre con la messa in onda dei nuovi episodi in prima visione assoluta. I colpi di scena non mancheranno e intanto l'attrice Vanessa Gravina, ha raccontato un retroscena che la riguarda in merito alla vita sul set: a quanto pare, infatti, non vuole mai sapere in anteprima quello che accadrà al suo personaggio.

La contessa Adelaide confermata nel cast de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, in questi giorni sono iniziate ufficialmente le riprese della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, che vedranno coinvolti gli attori per gran parte di questa calda stagione estiva.

Tuttavia, per vedere in onda i nuovi episodi in tv, il pubblico di Rai 1 dovrà attendere ancora un po' di tempo, dato che la messa in onda è prevista solo a settembre e per tutta l'estate saranno trasmesse le repliche della terza stagione.

Tra coloro che sono rientrati sul set de Il Paradiso 6 vi è anche l'attrice Vanessa Gravina, la quale in una recente intervista ha parlato del suo personaggio, considerata un po' la "dark lady" del grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

'Adelaide è anche divertente', ammette Vanessa Gravina

"Nella sua crudeltà, Adelaide è una donna troppo divertente. In quei rari momenti di libertà che mi concedo, mi capita di assistere a scene mai viste prima. Gente che sviene, donne che si commuovono", ha dichiarato l'attrice a Chi parlando del rapporto con i tantissimi fan che la seguono e che la fermano per strada quando la incontrano.

L'attrice di Adelaide ha ammesso che è dai tempi in cui ha girato la fiction "Incantesimo", che non sentiva e vedeva una partecipazione a dir poco straordinaria da parte del pubblico da casa.

'Non voglio mai sapere nulla', ammette l'attrice di Adelaide de Il Paradiso 6

E a proposito dell'evoluzione del suo personaggio, la Gravina ha svelato un retroscena legato alla sua vita sul set de Il Paradiso delle signore 6, rivelando di essere una di quelle che non si informa mai in anteprima su ciò che accadrà alla sua Adelaide.

"Scopro l'evoluzione del mio personaggio solo quando mi viene consegnato il copione", ha ammesso l'attrice aggiungendo che in questo modo non corre il rischio di sapere già cosa succederà.

"È più forte di me: non voglio mai sapere nulla prima per non correre il rischio di annoiarmi e di annoiare i telespettatori. E' un po' come se volessi stupirmi, ogni volta, anche io", ha chiosato Vanessa Gravina.