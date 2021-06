La quinta stagione de Il Paradiso delle Signore è giunta al termine lo scorso 28 maggio e i telespettatori sono già curiosi di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi. Dopo una breve pausa, gli attori della soap sono tornati sul set, per registrare le nuove puntate legate alle vicende del più importante magazzino milanese. Dopo il record di ascolti, registrato in seguito alla messa in onda della 500esima puntata, Emanuel Caserio ha rilasciato un'intervista a tv serial dove ha commentato il finale della fiction. L'attore che interpreta il personaggio di Salvatore Amato, ha rivelato che avrebbe preferito un finale diverso per quanto riguarda la storia d'amore tra il titolare della Caffetteria e la stilista Gabriella Rossi.

L'attore di Salvatore: "Ultime puntate sorprendenti"

Dopo il boom di ascolti, in seguito al finale della quinta stagione de Il Paradiso delle Signore, l'attore Emanuel Caserio ha voluto esprimere il suo pensiero riguardo gli ultimi episodi della fiction. "Le ultime puntate sono state un colpo di scena dietro l'altro", ha rivelato Emanuel. L'attore che veste i panni di Salvatore Amato, nel corso della quinta stagione ha dovuto fare i conti con l'arrivo inaspettato del padre. Giuseppe, interpretato da Nicola Rignanese, è tornato dalla sua famiglia, dopo tanti anni trascorsi in Germania. Il suo rientro a Milano ha portato tanto scompiglio in casa Amato, sopratutto perché, come si è visto negli ultimi episodi, è venuto a conoscenza di avere un figlio da parte di un'altra donna.

Caserio infatti ha commentato le vicende del personaggio di Giuseppe affermando che: "L’ha fatta grossa, Giuseppe durante tutta la stagione ha fatto su e giù come una montagna russa". Proprio quando la sua famiglia aveva deciso di dargli fiducia si è scoperto che: "Giuseppe ha un'altra famiglia in Germania". Emanuel a tal proposito non vede l'ora che venga trasmessa la sesta stagione per scoprire cosa accadrà alla sua famiglia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Caserio avrebbe voluto un finale con un ritorno di Gabriella con Salvatore

Il personaggio di Salvatore Amato, interpretato da Emanuel Caserio, è entrato nel cuore dei telespettatori per aver avuto una storia d'amore con la stilista Gabriella Rossi (Ilaria Rossi). Nonostante la relazione tra i due è giunta al capolinea, entrambi non si sono mai dimenticati.

Nel corso della quinta stagione infatti si è assistito ad un loro riavvicinamento. Proprio per questo motivo, nel corso dell'intervista, Emanuel Caserio ha confessato che: "Credevo in un ritorno di Gabriella e Salvatore". Purtroppo non è andata così in quanto la stilista ha deciso di salvare il suo matrimonio con Cosimo Bergamini. Nonostante ciò, Emanuel ha rivelato che: "Avere avuto una storia con Gabriella è stato bello". L'attore che veste i panni di Salvatore Amato, spera infine che nella sesta stagione il titolare della Caffetteria possa trovare l'amore, di essere felice e follemente innamorato.