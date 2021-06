Fervono i preparativi per la prossima stagione televisiva autunnale Mediaset e, per l'occasione, in prime time su Canale 5 ci sarà il debutto di un nuovo attesissimo show che potrebbe essere la rivelazione dell'anno. Trattasi di Star in the Star, un nuovo talent show che vede protagonisti personaggi famosi del mondo dello spettacolo, il quale andrà in onda in prima serata. Il meccanismo di questo talent, però, non è proprio inedito dato che tenderebbe a "imitare" quelli di alcuni show di successo in onda già sulle reti Rai, tra cui Tale e Quale Show.

Anticipazioni palinsesto Canale 5 autunno: debutta Star in the Star

Nel dettaglio, a fornire le prime anticipazioni su quello che succederà nel corso della prossima stagione autunnale Mediaset, ci ha pensato il sito web "Tvblog".

In prime time su Canale 5, infatti, debutterà Star in the Star, questo nuovo talent che ha ottenuto un buon successo in Germania con la conduzione di Michelle Hunziker e che si appresta a sbarcare anche nel nostro Paese.

La formula dello show prevede che dei concorrenti famosi che dovranno travestirsi per portare in scena le loro performance, che saranno poi giudicate da una apposita giuria di esperti.

L'esibizione di ogni concorrente partirà con un playback, dopodiché il concorrente comincerà a cantare con la sua stessa voce ma i vari protagonisti saranno resi irriconoscibili da trucco e parrucco.

Il nuovo talent show tende a 'imitare' gli show di Rai 1

Spetterà poi alla giuria di Star in the Star, riuscire a scoprire chi si cela dietro la "maschera" ed eliminare così, di volta in volta, il concorrente ritenuto meno idoneo.

Lo show sembra avere delle buone possibilità di riuscire a far breccia nel cuore dei telespettatori della rete ammiraglia Mediaset, anche se il meccanismo ricorda in parte quello di alcuni talent che si sono già visti sulle reti Rai.

Trattasi di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti e de Il Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci.

Quale sarà la reazione del pubblico per Star in the Star? Riuscirà a conquistare il gradimento e ad avere la meglio nella gara ascolti del prime time?

Le voci sul possibile conduttore di Star in the Star

Intanto si pensa anche a chi ci sarà alla conduzione di questo nuovo talent show. Il primo nome venuto fuori è quello di Michelle Hunziker che conduce già la versione tedesca del programma.

Tuttavia, non si esclude che al timone di Star in the Star possa esserci Vanessa Incontrada, dato che stando alle ultime indiscrezioni, Piersilvio Berlusconi sarebbe un grande "fan" della conduttrice e attrice spagnola e avrebbe intenzione di affidarle anche una prima serata di Canale 5.