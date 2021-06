Tra i protagonisti delle passate edizioni di Temptation Island vi è il cantante Pago, che si mise in gioco in una delle edizioni "Vip", del reality show di Canale 5 assieme alla sua fidanzata Serena Enardu. A distanza di anni da quell'esperienza che non è stata fortunata per la coppia Pago-Serena, il cantante ha svelato un retroscena durante l'intervista concessa a Tommaso Zorzi per il suo programma web "Il Punto Z", dove non ha nascosto quanto sia stato difficile portare fino alla fine questa esperienza nel reality show delle tentazioni Mediaset.

Il retroscena di Pago su Temptation Island svelato a Zorzi

Nel dettaglio, l'esperienza di Pago a Temptation Island non è stata particolarmente fortunata dato che mise in evidenza alcune incompatibilità caratteriali tra lui e la sua fidanzata Serena, nota al pubblico anche per essere stata uno dei volti storici di Uomini e donne.

Sta di fatto che, in seguito all'esperienza maturata a Temptation, Pago e la sua fidanzata scelsero di dirsi addio e quindi di intraprendere due strade differenti.

In queste ore, però, intervistato da Tommaso Zorzi, il cantante è tornato a parlare di quello che è successo all'interno del reality show Mediaset, svelando un retroscena legato alla sua esperienza che non aveva detto fino ad ora.

"È stato distruttivo psicologicamente...scavarsi dentro con il dolore è stato forte", ha ammesso Pago che poi ha ammesso di non sapere se oggi riuscirebbe a portare a termine il suo viaggio nei sentimenti all'interno del villaggio di Tempation Island.

La frecciatina di Pago sul Grande Fratello Vip

Insomma un'esperienza decisamente non facile per Pago, che in seguito a questo reality show, ha dovuto riprendere in mano le redini della sua vita dopo un lungo trascorso al fianco di Serena Enardu, che sembrava essere la donna giusta della sua vita.

Nel corso dell'intervista concessa a Tommaso Zorzi, Pago ha parlato anche della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, ammettendo che la cosa più brutta è sicuramente la competizione che si viene a creare tra i vari concorrenti e il fatto che in alcuni casi tendano a screditare gli altri, per poter andare avanti nel gioco.

Intanto, fervono i preparativi per la prossima edizione di Temptation Island, che tornerà in onda anche questa estate su Canale 5.

La nuova edizione di Temptation Island nell'estate di Canale 5

Le prime anticipazioni rivelano che le registrazioni dovrebbero prendere il via durante le prime settimane di giugno e proseguire, come da tradizione per 21 giorni.

Per la messa in onda in tv, invece, bisognerà attendere il prossimo 30 giugno data in cui è prevista la messa in onda della prima puntata.