Momenti di paura durante le registrazioni di Temptation Island 2021, il reality show delle tentazioni di Canale 5, prodotto da Fascino di Maria De Filippi.

In questi giorni sono cominciate le riprese della nuova edizione che sarà trasmessa in televisione dal prossimo mercoledì 30 giugno, ma i concorrenti e tutta la produzione hanno dovuto fare i conti con un imprevisto che ha colto tutti alla sprovvista. Una tromba d'aria, infatti, si è abbattuta sul villaggio, così come testimoniato dall'autrice Raffaella Mennoia sui social.

Nel dettaglio, le registrazioni di Temptation Island sono cominciate da un po' di giorni: le sei coppie protagoniste di questa attesissima nona edizione, si trovano già nel villaggio allestito come sempre in Sardegna, pronte a mettere alla prova i loro sentimenti.

Ieri mattina, però, l'autrice Raffaella Mennoia ha voluto raccontare sui suoi profili social, una disavventura che ha visto protagonisti tutta la squadra di lavoro del reality show Mediaset.

Una violenta tromba d'aria si è abbattuta sul villaggio in Sardegna e Raffaella Mennoia non ha nascosto che è stata particolarmente violenta, al punto che chi si trovava in spiaggia, in quel momento, ha dovuto tenersi agli alberi per non essere trascinato via.

Il video della tromba d'aria che si è abbattuta sul villaggio di Temptation

"È successo durante una serata di falò. Sono volati via un po' di proiettori, per fortuna li abbiamo recuperati", ha raccontato l'autrice del programma di Canale 5.

In queste ultime ore, Raffaella ha voluto pubblicare sui social anche il video della violenta tromba d'aria che ha colpito la Sardegna, facendo vivere dei momenti di paura a tutti il gruppo di lavoro, impegnato con le registrazioni di Temptation Island 2021.

Nel filmato pubblicato da Raffaella si nota chiaramente che c'è un vento molto forte e si vedono delle persone che fanno parte della squadra di lavoro del programma, correre via per mettersi al riparo.

La prima puntata di Temptation Island confermata per il 30 giugno in tv

Per fortuna, però, tale situazione non ha avuto conseguenze particolari e non ha provocato neppure slittamenti circa la data di messa in onda della prima puntata di questa attesa stagione.

Temptation Island, infatti, debutterà come previsto il prossimo mercoledì 30 giugno nel prime time di Canale 5. Saranno sei gli appuntamenti previsti per questa nuova edizione che terrà compagnia al pubblico della rete ammiraglia per tutto il mese di luglio, tra falò, confronti e video di eventuali tradimenti da parte delle coppie in gara.