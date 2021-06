Jessica Antonini, ex tronista dell'ultima edizione di Uomini e donne, in queste settimane si è ritrovata al centro del gossip per una serie di dichiarazioni rilasciate sul conto del suo ormai ex fidanzato Davide Lorusso. I due si sono conosciuti e innamorati all'interno dello studio del dating show di Maria De Filippi, ma la loro relazione non è durata moltissimo. Jessica sostiene che Davide, di punto in bianco, abbia fatto perdere le sue tracce e che sia sparito dalla sua vita senza darle le giuste spiegazioni.

In un'intervista, poi, l'ex tronista avrebbe insinuato che Davide possa essere gay: frase che Jessica ha poi smentito dando la colpa al giornale, ma in queste ore il direttore Signoretti ha deciso di smascherarla pubblicamente.

Dopo l'intervista su Davide, Jessica di U&D si difende e attacca il giornale di Signoretti

Nel dettaglio, sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, è stata pubblicata un'intervista all'ex tronista di Uomini e donne, dove dichiara: "Secondo me Davide è gay, ma non lo sa".

Un'affermazione che non è passata affatto inosservata e che ha acceso un vespaio di polemiche in rete e sui social. In moltissimi, infatti, hanno puntato il dito contro Jessica per le dichiarazioni che ha rilasciato a questa rivista, ma la ragazza ha rigettato al mittente le accuse.

Nei giorni successivi, infatti, l'ex tronista di Uomini e donne ha provato a dare la colpa al giornale, ritenendo che quelle non sarebbero state le parole pronunciate nel corso dell'intervista, alludendo al fatto di non aver mai detto che Davide potesse essere omosessuale.

Peccato, però, che Jessica sia stata smentita, in queste ore, dal direttore Signoretti, il quale sul suo profilo ufficiale Instagram, ha scelto di pubblicare l'audio dell'intervista che l'ex tronista ha concesso al settimanale.

Jessica smascherata dall'audio dell'intervista dove parla della presunta omosessualità di Davide

"Secondo me Davide è gay, ma non lo sa. Ho provato a rassicurarlo dicendogli che se così fosse non ci sarebbe niente di male, perché praticamente tutti quelli che mi stanno intorno sono gay", dichiara Jessica nell'audio dell'intervista.

Il giornalista le fa notare che se Davide fosse davvero gay e non glielo avesse detto sarebbe comunque un problema, dato che lei aveva intenzione di costruirci una relazione sentimentale.

"Questa cosa mi ha messo in difficoltà", prosegue ancora Jessica nell'audio dell'intervista. Insomma nonostante abbia provato a difendersi, Jessica ha dichiarato per davvero di avere dei dubbi sull'orientamento sessuale del suo ormai ex fidanzato conosciuto a Uomini e donne.