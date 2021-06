Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la soap opera Una vita. Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che presto andranno in onda anche in Italia, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis su Genoveva e Felipe, i quali si prepareranno ad affrontare il loro giorno più bello. Le nozze verranno celebrate ad Acacias anche se Marcia, fino alla fine, proverà a bloccare tutto perché vorrà mettere al corrente il suo amato avvocato di quello che ha scoperto sul conto della donna che sta scegliendo come moglie.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita: Felipe e Genoveva pronti per il sì

Nel dettaglio, le trame spagnole della soap opera Una vita rivelano che Felipe dopo aver appreso che Genoveva è in dolce attesa di un bambino, deciderà di assumersi le sue responsabilità e così i due convoleranno a nozze insieme.

Peccato, però, che l'avvocato non sia realmente innamorato di lei: il suo cuore, infatti, non ha mai smesso di battere per Marcia, la domestica brasiliana che stava per sposare prima che ci fosse l'arrivo del marito Santiago.

È accanto a Marcia che Felipe avrebbe voluto trascorrere tutto il resto della sua vita, ma il destino ha giocato loro un brutto scherzo.

Marcia irrompe alle nozze dell'avvocato

Nonostante la sua infelicità, Felipe deciderà di pronunciare il fatidico sì sull'altare e di conseguenza ufficializzerà la sua unione con l'astuta dark lady di Acacias.

Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita, rivelano che ad un certo punto si sentirà un tonfo: reduce da una vera e propria corsa contro il tempo, Marcia riuscirà a varcare la soglia della chiesa e a fare irruzione durante la cerimonia, ma perderà i sensi e si accascerà a terra sul pavimento.

La serva, infatti, riuscirà a scoprire tutte le cattive azioni che sono state compiute da Genoveva nel corso dell'ultimo periodo, comprese quelle messe in atto per separare lei e l'avvocato. Così, con la verità in tasca, Marcia è corsa in chiesa per impedire che il suo amato Felipe prendesse in sposa l'arpia Salmeron.

Felipe e Genoveva sono ufficialmente marito e moglie: anticipazioni spagnole Una Vita

Peccato, però, che il piano della donna non darà gli effetti sperati: Felipe e Genoveva, infatti, sono ufficialmente marito e moglie.

Seppur con il cuore a pezzi per l'arrivo della domestica brasiliana, l'avvocato deciderà di tener fede alla promessa fatta davanti a Dio, circa il suo matrimonio con Genoveva.

E così, Felipe deciderà di partire lo stesso per il viaggio di nozze che ha in programma di fare con la sua sposa, ignaro delle clamorose verità che sono state scoperte da Marcia e convinto del fatto che la sua ex, fosse semplicemente stata travolta dalla gelosia.