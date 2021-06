Le trame della soap opera di origini spagnole Una vita, degli episodi in programmazione su Canale 5 prossimamente, saranno movimentate dall’arresto di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto). Mentre quest’ultima si troverà in carcere con l'accusa di aver sedotto una minorenne, ad Acacias 38 faranno ritorno suo zio Armando Caballero (Antonio Lozano) con la moglie Susana Seler (Amparo Fernandez).

Il diplomatico, dopo aver scoperto nel peggiore dei modi che la ristoratrice Felicia Pasamar (Susana Soleto) potrebbe essere la responsabile della detenzione di sua nipote, la affronterà.

Una vita, spoiler: Liberto mette al corrente Armando dell’arresto di Maite

Le anticipazioni delle prossime puntate dello sceneggiato in onda in Italia, che in Spagna ha già chiuso i battenti, raccontano che ad Acacias 38 ritorneranno senza alcun preavviso Susana e Armando, nel momento in cui Maite si troverà a loro insaputa in carcere. In un primo momento Rosina (Sandra Marchena) e Liberto (Jorge Pobes) cercheranno di non far sapere ai loro parenti che la pittrice sta facendo i conti con la giustizia, dopo essere stata accusata di aver corteggiato una ragazza minorenne.

Successivamente Seler, dopo aver rimproverato la domestica Casilda (Marita Zafra) che per poco si è lasciata sfuggire la vicenda di Maite con i due coniugi, non avrà altra scelta oltre a quella di essere sincero con il diplomatico, con la speranza che lo stesso possa consentire alla nipote di tornare in libertà.

Liberto, durante la conversazione con Caballero, apprenderà che Zaldua è arrivato nel quartiere iberico, su ordine della madre, proprio perché in Francia intratteneva relazioni sentimentali con delle donne.

Zaldua riceve la visita dello zio in prigione, Caballero affronta Felicia

Armando per iniziare farà visita in prigione alla nipote, che gli assicurerà subito di non aver avuto alcun tipo di rapporto con la figlia della lavandaia che l’ha denunciata.

A questo punto quando Caballero le chiederà se ha qualche sospetto sull’intricata faccenda, Zaldua gli dirà che Felicia ha fatto di tutto per far finire la peccaminosa storia d’amore tra lei e sua figlia Camino (Aria Bedmar).

Infine il marito di Susana non perderà tempo per avere un faccia a faccia con la ristoratrice, in quanto vorrà ricevere delle dovute spiegazioni: il confronto tra i due non avrà un esito positivo, visto che Armando accuserà la proprietaria del Nuovo Secolo XX di essere colei che ha fatto finire in carcere sua nipote.

Infine la madre di Camino sarà pronta a dimostrare di non avere nulla a che fare con ciò che è successo a Zaldua: a far riconciliare Felicia e Caballero, secondo agli spoiler spagnoli ci penserà Liberto. Nel contempo Camino, oltre a essere sempre più disperata per il fatto che la sua amata stia soffrendo, sarà sopraffatta dalla pressione di Ildefonso che vorrà diventare suo marito dopo averle chiesto la mano.