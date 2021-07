Continua a regalare tantissime sorprese e colpi di scena ai telespettatori italiani, la soap opera Love is in the air. Nella puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 12 luglio 2021, sempre dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa, Serkan Bolat (Kerem Bursin) dopo essersi diretto nell’azienda Art Life per prendere parte a una riunione con Eda Yildiz (Hande Erçel) farà un gesto che scatenerà dei malumori.

Il ricco architetto deciderà di non accettare un progetto di Ferit Şimşek (Çağrı Çıtanak), sia perché non è socio e per il fatto che sarebbe stato a discapito della compagnia: inevitabilmente tra quest’ultimo e Serkan ci sarà parecchia tensione dopo l’accaduto, visto che finiranno per essere ai ferri corti.

Spoiler Love is in the air, episodio di lunedì 12 luglio: Serkan non vuole firmare un accordo

L’appuntamento pomeridiano con le vicende dello sceneggiato romantico il cui titolo originale è Sen Çal Kapimi, senza ombra di dubbio non sta deludendo il pubblico della rete ammiraglia Mediaset. Le anticipazioni su ciò che succederà nel corso dell’episodio in programmazione sul piccolo schermo lunedì 12 luglio 2021 subito dopo la nuova serie televisiva Brave and Beautiful, raccontano che Serkan si rifiuterà di firmare l'accordo in grado di legare la Holding a Efe Akman, un popolare architetto.

In particolare Bolat sarà irremovibile sulla decisione presa, per il fatto che non accetterà le troppe condizioni presenti nel contratto che gli verrà proposto.

Eda organizza una gita a quattro, Aydan decisa a far ingelosire il marito Alptekin

La scelta di Serkan finirà per rovinare il suo rapporto con il rivale in amore Ferit. A questo punto ancora una volta ci sarà l’intervento di Eda, che per far tornare il sereno tra i due uomini si farà venire in mente una delle sue idee geniali.

Scendendo nel dettaglio la giovane studentessa non perderà tempo per organizzare una gita a quattro nello chalet di montagna dell’architetto, coinvolgendo i due promessi sposi Ferit e Selin (Bige Önal). L’obiettivo principale di Yildiz però sarà quello di dare modo all’ex fidanzata di Bolat di fare chiarezza sui suoi sentimenti, ovvero di capire una volta per tutte chi è l’uomo che vuole al suo fianco tra l'architetto e colui che a breve diventerà suo marito se convoleranno a nozze.

Per terminare non poteva non mancare al centro della scena la diabolica Aydan (Neslihan Yeldan), che sarà alle prese con uno stratagemma per scatenare la gelosia del marito Alptekin (Ahmet Somers). Avverrà la riconciliazione tra Serkan e Ferit grazie a Eda? Per sapere se quest’ultima riuscirà nel suo intento non resta che attendere.