L'attrice Miriam Candurro, nota ai fan di Un posto al sole, per il personaggio di Serena Cirillo è stata vittima di uno spiacevolissimo incidente sui social. L'artista ha pubblicato un brevissimo video, sui suoi profili Facebook e Instagram, in cui mostra la sua vaccinazione con la seconda dose di Pfizer. Il testo, che accompagna il brevissimo filmato, è molto semplice: "Senza timore, senza dubbi" accompagnato dall'hashtag "vacciniamoci".

L'attrice ha voluto condividere, con i suoi follower, un momento importante della sua vita, ma mai avrebbe immaginato che il filmato avrebbe scatenato l'ira dei no vax.

Tra i tanti commenti positivi e di solidarietà sono infatti spuntate, una dopo l'altra, anche alcune critiche deliranti. Questi commenti negativi dipingevano l'attrice come uno strumento del male, manipolata dai poteri forti fino ad arrivare agli attacchi personali. L'attrice, che ha continuato a ricevere in privato messaggi di indignazione e accuse, ha poi voluto dire la sua in alcune stories.

I no vax contro Miriam Candurro

I commenti contro Miriam Candurro vanno da quelli più "leggeri" che la dipingono come una cavia a quelli più deliranti che la vedevano come uno strumento dei poteri forti, per poi sfociare, in rari casi, in insulti di chi, ad esempio, la "invitava" a mostrarsi anche durante la visita dal ginecologo.

La critica più frequente era quella contro l'ostentazione del vaccino, pratica ritenuta dai più "moderati" lecita ma da non mostrare agli altri, per non "influenzare" le masse. I più esagitati si sono scagliati invece contro l'attrice accusandola di mettere su un teatrino pur di poter lavorare.

La parole di Miriam: 'Mi viene il vomito'

Risultano evidenti lo stupore e la delusione nelle parole dell'attrice, assolutamente inconsapevole del fatto che avrebbe potuto scatenare un simile putiferio col suo post. Miriam Candurro ha poi voluto rispondere alle critiche nelle sue stories. Nella prima, in cui campeggiava la didascalia: "Mi viene il vomito", l'attrice ha rivelato di essere stata molto insicura all'idea di rispondere o meno, ma poi di aver deciso di dire la sua in modo impulsivo, a costo di doversene poi pentire.

Una grande delusione: 'Ci siamo dimenticati quando piangevamo assieme'

L'attrice, con toni molto pacati e garbati ha rivelato tutta la sua delusione per l'accaduto. Queste le sue parole: "Mi sono arrivati migliaia di messaggi, anche privatamente contro il vaccino. Prima di tutto ognuno la pensa come vuole e io pubblico qualcosa che significa l'inizio della fine di un incubo. Sembra quasi che tutti noi ci siamo un po' dimenticati quando cantavamo sul balcone, quando piangevamo insieme, quando contavamo i tanti morti e speravamo nel vaccino". L'attrice ha poi concluso in modo molto amaro rispondendo a tutti i no vax, queste le sue parole: "Non vi preoccupate per chi non lo vuole fare, perché ci sono gli stupidi come noi che li fanno anche per voi".