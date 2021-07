Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continuano ad essere molto attivi sui social dove cercano di mantenere un filo diretto con i tantissimi fan che li seguono e che si sono appassionati alla loro storia d'amore nata durante il Grande Fratello Vip. In queste ultime ore, i due sono stati protagonisti anche di un piccolo diverbio social, durante il quale Pierpaolo ha sbottato nei confronti della fidanzata, rea di essere sempre in ritardo sulla tabella di marcia, al punto da rischiare di perdere l'aereo che i due avevano in programma.

Giulia Salemi viene bacchettata dal suo fidanzato Pierpaolo Pretelli prima della partenza

Nel dettaglio, i due innamorati dopo essere stati per qualche giorno a Matera, dove Giulia Salemi ha avuto modo di conoscere meglio i genitori del fidanzato, hanno annunciato sui social di essere in procinto di partire per Ibiza.

La corsa in aeroporto è stata testimoniata e filmata da Giulia Salemi, che sul suo profilo Instagram ha reso partecipi i numerosi fan di quei momenti concitati, durante i quali hanno addirittura rischiato di perdere il volo.

E così, Pierpaolo Pretelli ha bacchettato la sua fidanzata, sbottando e accusandola di essere lei ad essere costantemente in ritardo rispetto agli orari prefissati.

'Muovi forza, muovi il c...' , sbotta Pierpaolo

"È sempre colpa tua se siamo in ritardo, sei la solita ritardataria. Muoviti forza. Muovi il c...", ha sbottato Pierpaolo riprendendo la sua fidanzata e invitandola così a darsi una mossa per evitare che restassero a Matera.

Per fortuna, però, Giulia Salemi ha reagito con grande ironia e la giovane influencer ha tirato fuori sui social un estratto della sua partecipazione a Pechino Express, dove era in gara con sua mamma Fariba.

Anche in quell'occasione, Fariba riprendeva e bacchettava sua figlia, invitandola a muoversi e darsi una mossa, altrimenti avrebbero perso la sfida.

Intanto, in queste ultime ore, Giulia e Pierpaolo sono finiti al centro dell'attenzione mediatica anche per quanto riguarda delle accuse che sui social sono state mosse nei confronti di Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci nel mirino social per le presunte dediche d'amore per Pretelli

Qualcuno, infatti, ritiene che la showgirl calabrese non abbia ancora dimenticato del tutto l'ex velino di Striscia la notizia, al punto da dedicargli canzoni d'amore sui social.

Immediata la replica dell'ex signora Briatore, la quale ha risposto dicendo che la "droga fa male" e invitando così tale persone a smetterla di scrivere cose infondate.

Ormai, infatti, sembrerebbe che Elisabetta così come Pierpaolo abbiano voltato definitivamente pagina.