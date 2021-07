Drammatici momenti caratterizzeranno le nuove puntate di Una vita che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente su Canale 5. Gli spoiler spagnoli raccontano che Felipe Alvarez Hermoso diventerà violento con sua moglie. L'avvocato, infatti, tenterà di strangolare Genoveva Salmeron per avergli mandato delle false lettere scritte da Marcia Sampaio.

Una vita spoiler: Genoveva incolpa Felipe del suo aborto

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in Italia, raccontano che Felipe si dimostrerà in difficoltà a fronteggiare le calunnie portate avanti da sua moglie, tanto che la situazione diventerà incandescente.

Tutto si svilupperà nel momento in cui Genoveva perderà il bambino che aspettava dopo un violento litigio con l'avvocato, che finirà per spingerla a terra, sebbene non volontariamente. Allo stesso tempo, il commissario Mendez accuserà la Salmeron di essere la responsabile del decesso di Marcia, ritrovata morta ai Giardini del Principe. Per questo motivo, la darklady giurerà di vendicarsi dell'Alvarez Hermoso grazie all'aiuto di Javier e di Laura. Proprio quest'ultima deciderà di aiutarla dopo che Genoveva l'aveva minacciata di svelare a tutti il suo segreto.

In pratica, Laura porterà avanti un doppio gioco, facendo credere a Felipe di aver passato la notte con lui. Poi, confesserà a Genoveva di essere stata abusata da suo marito in preda ai fumi dell'alcool.

Ed ecco che la darklady informerà i vicini che l'avvocato l'ha tradita, accusandolo di maltrattamenti in famiglia. Secondo lei, l'aborto sarebbe stato causato da uno scatto d'ira dell'uomo.

L'avvocato riceve alcune lettere di Marcia scritte dalla Salmeron

Ma le macchinazioni di Genoveva non si fermeranno qui. Le trame dello sceneggiato raccontano che la darklady imiterà scrupolosamente la grafia di Marcia, recapitando a Felipe alcune lettere dove l'accuserà di non aver fatto niente per metterla in salvo.

Ovviamente il legale capirà che dietro tutto questo si nasconde la mano diabolica della Salmeron, visto che l'aveva minacciato il giorno prima. Di conseguenza, l'Alvarez Hermoso deciderà di affrontarla a muso duro.

L'Alvarez Hermoso prova a strangolare la moglie

Di lì a poco, Felipe perderà letteralmente la testa quando Genoveva respingerà ogni accusa, tanto da dare l'impressione di volerla strangolare dopo averle messo le mani al collo.

Fortunatamente, l'Alvarez Hermoso si fermerà appena in tempo, tanto da raccontare a Liberto e Ramon delle lettere scritte dalla Salmeron, fingendo di essere Marcia. Purtroppo le lettere scompariranno nel nulla prima di poter essere mostrate ai due uomini. In questo modo, la darklady cercherà di far passare l'avvocato come un pazzo.