Continuano ad appassionare le avventure della soap opera Una vita. Negli episodi in programma su Canale 5 dall’11 al 17 luglio 2021, Maite Zaldua vivrà un vero e proprio incubo, poiché dopo essere stata arrestata subirà un’aggressione.

Moncho Palacios invece farà preoccupare i suoi familiari, visto che quando le sue condizioni di salute non saranno buone sarà necessario l’intervento dei medici.

Una vita, spoiler sino al 17 luglio: Aurelio Mendez convinto della colpevolezza di Genoveva

Nel corso delle puntate che i telespettatori avranno modo di vedere su Canale 5 dall’11 al 17 luglio 2021, Felipe caccerà via Marcia dal suo appartamento quando Genoveva gli farà credere che la brasiliana ha tentato di farla cadere dalle scale.

Santiago non appena vedrà la fanciulla di colore piangere cercherà di convincerla a lasciare Acacias 38 con lui: dopo aver ricevuto l’ennesimo rifiuto, Becerra deciderà di incontrare per l’ultima volta Salmeron. Laura quando vedrà il brasiliano intento a incontrare la sua padrona lo seguirà. In seguito Santiago minaccerà Genoveva puntandole un coltello: a evitare il peggio ci penserà la nuova domestica con il suo intervento. A questo punto Becerra sarà deciso a lasciare il quartiere, ma prima di partire chiederà a Cesareo di far avere a Marcia la medaglietta a cui la stessa tiene parecchio. Laura dopo aver ascoltato una conversazione tra Felipe e Salmeron, scoprirà che la darklady mente sui tempi della gravidanza.

Marcia avrà modo di confessare ad Alvarez Hermoso ciò che le ha detto Cesar Andrade prima di morire: Genoveva chiederà delle spiegazioni al marito dopo averlo sorpreso in procinto di baciare la brasiliana. Salmeron negherà il suo coinvolgimento facendo passare per bugiarda Sampaio, nell’istante in cui l’avvocato vorrà sapere se c’è il suo zampino con l’arrivo di Becerra ad Acacias 38.

Aurelio Mendez dirà ad Alvarez Hermoso di essere convinto che Salmeron c’entri sia con la morte di Ursula e la comparsa di Santiago nel quartiere.

Maite non vuole cedere al ricatto di Felicia, Camino si fa consolare da Cesareo

Intanto Susana dopo aver appreso dell’arresto di Maite discuterà con il marito Armando, a causa del modo di vivere dell’artista.

Nel contempo Camino dirà a Ildefonso che tra loro non potrà esserci più di un’amicizia. Liberto invece cercherà di far chiarire Felicia e Caballero: quest’ultimo prometterà alla ristoratrice che se lei farà tornare in libertà sua nipote ritirando la denuncia, farà di tutto per far allontanare la pittrice da Camino. In seguito Liberto cercherà di convincere Maite a rinunciare alla sua storia d’amore con la giovane Pasamar, lasciandola libera di sposarsi con Ildefonso non appena verrà scagionata.

Purtroppo Camino darà una sconcertante notizia ad Armando, poiché gli dirà che Zaldua è stata picchiata da alcune detenute: nonostante ciò quest’ultima non vorrà cedere al ricatto di Felicia. Camino dopo aver fatto visita in carcere alla propria amata si farà consolare da Cesareo: a far fare un sospiro di sollievo alla giovane però sarà Ildefonso, non appena le dirà che la lavandaia ha ritirato la denuncia contro Maite.

Emilio e Cinta si vogliono sposare, Moncho ricoverato in ospedale

Successivamente Emilio e Cinta faranno sapere ai Dominguez di voler convolare a nozze, invece Bellita farà delle indagini sul rapporto tra suo marito e Julio. Quest’ultimo intanto confesserà al padre José Miguel di essersi messo alla ricerca di un lavoro. I Dominguez saranno increduli dopo aver ricevuto una chiamata da parte di Oswaldo, un amico di José Miguel. Cinta quando le proporranno di esibirsi in Argentina deciderà di sposarsi in fretta con Emilio, per partire in tourneè in sua compagnia. Nel contempo Bellita dirà alla figlia di avere dei dubbi sull’orientamento sessuale di suo padre.

Carmen riuscirà a tranquillizzare il piccolo Moncho, mentre Ramon darà la sua approvazione per far battezzare il nipote con l’acqua della sorgente del montone blu: per riuscire nell’impresa il borghese si metterà in viaggio con Antonito.

Moncho ritornerà a piangere e ormai neanche Jacinto sembrerà riuscire a farlo stare calmo: la situazione si complicherà quando il piccolo Palacios verrà ricoverato in ospedale dopo essersi ammalato.