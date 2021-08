Tra i volti popolari delle passate edizioni di Amici di Maria De Filippi, vi è la ballerina Susy Fuccillo, la quale in queste ore sui social ha rivelato il dramma che ha colpito lei stessa e tutta la sua famiglia. Susy ha voluto condividere con i tantissimi fan che la seguono su Instagram, le immagini della distruzione totale dello stabilimento balneare gestito dalla sua famiglia. La struttura è stata distrutta e rasa al suolo in seguito alla vasta ondata di incendi che, in queste ore hanno stretto la Sicilia in una morsa terribile.

Il dolore di Susy, ex allieva della scuola di Amici

Nel dettaglio, Susy è nota al pubblico di Amici di Maria De Filippi per essere stata una delle ballerine in gara durante l'edizione 2007/2008 del talent show in onda sulla rete ammiraglia Mediaset.

La ragazza, in queste ore ha espresso sui social il suo immenso dolore, dovuto alla distruzione della struttura che gestiva assieme ai suoi familiari, rasa al suolo dalle fiamme.

Susy non ha nascosto che questa per lei, è stata una delle prove più difficili in assoluto, cui la vita l'ha messa davanti. "Questo è quello che rimane della nostra attività familiare... ceneri", ha scritto l'ex ballerina del programma nel suo lungo post sfogo affidato ai social.

'Mi sento impotente', scrive Susy dopo l'incendio che ha distrutto la sua struttura

Susy ha rivelato di aver visto bruciare, nel giro di pochi minuti, tutti i sacrifici di una vita intera fatti dai suoi genitori, i quali hanno investito in questa struttura balneare, rasa al suolo dalle fiamme.

"Mi sento impotente e persa, violentata nell'anima", ha scritto Susy sui social raccontando poi che l'incendio sarebbe partito da un terreno poco distanza dalla loro struttura.

L'ex ballerina di Amici ha anche lanciato una sottile frecciatina nei confronti dei Vigili del Fuoco. Susy Fuccillo, ha dichiarato sui social che sono stati subito allertati i soccorsi ma, in un primo momento, non hanno ricevuto risposta alle varie telefonate.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il ringraziamento di Susy dopo l'incendio

Il vento purtroppo non ha aiutato a gestire la situazione e così, nel giro di venti minuti, tutto l'edificio è andato distrutto dalle fiamme.

A tal proposito, Susy ha ammesso che l'obiettivo primario dei suoi familiari, in quel momento, è stato quello di mettere in salvo la vita delle persone che si trovavano all'interno della struttura.

Per fortuna, nonostante il vasto incendio, non ci sono stati feriti né vittime. Susy ha poi concluso il suo lungo post sfogo social, corredato da un video che mostra le immagini della struttura "rasa al suolo", ringraziando le tante persone che li stanno sostenendo e anche coloro che hanno avviato una raccolta fondi.