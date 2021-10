Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:45 su Rai 1. Le anticipazioni dell'episodio che sarà trasmesso il 2 novembre svelano che Gemma, dopo aver saputo che Paola ha dato le dimissioni, penserà di voler occupare il posto vacante. La giovane Zanatta aveva già mostrato un certo fascino verso l'ambiente del grande magazzino, pertanto vorrebbe approfittarne per proporsi come nuova Venere.

Agnese, intanto, prima di puntate il dito contro il marito vorrà essere certa di quanto ha scoperto.

Per Giuseppe sembrerebbe arrivato il momento della verità. Difatti Don Saverio si troverà per caso ad ascoltare una conversazione telefonica fra Giuseppe e Petra. Il parroco, notando che si tratta di una voce femminile, inizierà a nutrire dei sospetti verso l'uomo. Dato il rapporto di fiducia che lo lega ad Agnese, il religioso indagherà per scoprire cosa nasconde Amato senior.

Nel frattempo Vittorio, sentendo cantare Anna, capirà qualcosa in più riguardo al mistero del demo. In seguito alla sua intuizione convocherà la giovane nel suo ufficio per farsi raccontare la verità.

Anticipazioni 2 novembre: Gemma vuole prendere il posto di Paola

Paola ha lasciato il suo impiego al grande magazzino per preservare la sua gravidanza.

Al Paradiso c'è ancora una Venere in meno e le commesse potrebbero iniziare a risentire della mancanza di personale. Gemma, venuta a conoscenza di questa novità, avrà una brillante idea.

Gli spoiler dell'episodio de Il Paradiso in onda il 2 novembre svelano che la figlia di Veronica penserà di prendere il posto di Paola. In questo modo la ragazza andrebbe a lavorare a stretto contatto con la sua sorellastra Stefania, per la quale nutre una profonda invidia ed insofferenza.

Il Paradiso, spoiler 2/11: Giuseppe nei guai

Le anticipazioni della puntata del 2 novembre rivelano che Agnese vorrà prendersi del tempo prima di affrontare il marito. Per Giuseppe, però, sembra essere arrivato sul punto di essere smascherato.

L'uomo durante una telefonata con la sua amante sarà casualmente ascoltato da Don Saverio.

Il parroco capirà subito che si tratta di una chiamata piuttosto segreta. Pertanto penserà di investigare su Amato senior per capire cosa stia nascondendo alla sua famiglia.

Il Paradiso delle Signore, puntata 2/11: Vittorio convoca Anna

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso in onda il 2 novembre verrà a galla la verità sul demo. Vittorio, ascoltando la voce di Anna, capirà che è la stessa della registrazione. Dunque convocherà la sua dipendente per sapere esattamente la verità. Dopo questo episodio la giovane Imbriani informerà Tina e Salvo dell'accaduto.