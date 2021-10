L'appuntamento del mercoledì sera di Canale 5 continua ad essere con la fiction Luce dei tuoi occhi, che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. Il 13 ottobre, in prime time, andrà in onda la quarta delle sei puntate previste di questa prima fortunatissima stagione, che sta regalando grandi colpi di scena e sorprese al pubblico della rete ammiraglia. In questo nuovo appuntamento, Emma si ritroverà in serio pericolo di vita: la donna, infatti, per portare avanti le indagini rischierà di morire.

I dubbi di Enrico su Luigi: trama Luce dei tuoi occhi del 13 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa quarta puntata di Luce dei tuoi occhi in onda mercoledì 13 ottobre in tv, rivelano che per Enrico la situazione diventerà sempre più intricata quando riuscirà a trovare uno strano portachiavi appartenente a Luigi.

Quell'oggetto lo ha colpito moltissimo perché potrebbe essere proprio quello stesso portachiavi di cui Valentina sembra essersi ricordata di aver visto la sera in cui si è verificata questa terribile aggressione che le ha cambiato e stravolto per sempre la vita.

Ecco perché Enrico deciderà di recarsi a casa di Luigi per chiedere informazioni. La reazione dell'uomo, però, non è delle migliori: in quel momento preferirà non parlare e non risponderà alle domande che gli verranno fatte.

Luca indaga da solo e si ritrova in pericolo

Gli spoiler della quarta puntata, però, rivelano che nel momento in cui Enrico andrà via, ecco che Luigi si metterà subito al telefono e chiamerà qualcuno, al quale rivelerà di essere molto angosciato da tutta questa situazione.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché la trama di Luce dei tuoi occhi di mercoledì 13 ottobre 2021 rivela che ci sarà spazio anche per le vicende di Luca, che deciderà di andare avanti da solo con le indagini, al fine di riuscire a trovare e smascherare l'aggressore che ha attentato alla vita di sua sorella.

Emma, preoccupata dal fatto che Luca non le dia più segnali di vita da un po', deciderà di mettersi sulle tracce e si ritroverà a fare i conti con una scena a dir poco raccapricciante.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Emma e Luca rischiano di morire: trama Luce dei tuoi occhi quarta puntata

Il ragazzo, infatti, verrà ritrovato privo di sensi all'interno della sua abitazione ma circondato da fiamme altissime: Luca è in pericolo di morte e Emma non si farà problemi a correre il rischio pur di salvarlo. Le anticipazioni della fiction di Canale 5, rivelano che la donna sfiderà le fiamme e lei stessa sarà in pericolo.

Per fortuna, però, ci penserà Enrico ad intervenire in tempo per evitare il peggio e riuscirà a salvarli entrambi dalle fiamme.

Dopo questa terribile situazione, Emma apparirà angosciata e comunicherà il suo desiderio di voler mettere la parola fine alle indagini e di smetterla così di cercare la verità sulla figlia. Enrico, però, non sarà dello stesso parere e desidera andare avanti fino alla fine.

Si avvicina il gran finale della prima stagione di Luce dei tuoi occhi su Canale 5

Un quarto appuntamento che si preannuncia così denso di colpi di scena e imperdibile per i numerosissimi fan e spettatori che attendono con trepidazione di vedere il gran finale di questa prima stagione.

Luce dei tuoi occhi, infatti, si sta avviando verso le ultime puntate: mercoledì 20 andrà in onda la penultima puntata e poi il 27 ottobre si arriverà alla sesta e ultima puntata di questa stagione di successo anche se, al momento, non si hanno ancora dettagli e informazioni su una possibile seconda stagione della serie con Anna Valle e Giuseppe Zeno.