Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la fiction Luce dei tuoi occhi, che vede protagonista Anna Valle. Le anticipazioni riguardanti la quarta puntata rivelano che la serie tornerà in onda mercoledì sera: il 13 ottobre alle 21.35 circa, è in programma questo nuovo appuntamento che si preannuncia ricco di colpi di scena e clamorose scoperte. Occhi puntati in primis sulle vicende di Emma che, questa volta, si ritroverà in serio pericolo di vita e rischierà addirittura la morte.

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi, spoiler quarta puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la trama di questa quarta puntata di Luce dei tuoi occhi, in programma mercoledì 13 ottobre su Canale 5, rivelano che Valentina si sveglierà dal coma e racconterà la sua versione dei fatti su quanto è accaduto.

In questo modo, grazie alle rivelazioni della ragazza, Enrico potrà essere finalmente scagionato e così cadranno tutte le accuse che gli sono state mosse contro in queste settimane.

Intanto Valentina si prepara a sottoporsi ad un delicatissimo intervento alle gambe mentre Enrico deciderà di parlare con Luigi di uno strano portachiavi che ha trovato tra le sue cose e che potrebbe essere quello di cui parla Valentina in merito alla fatidica notte dell'aggressione.

Le anticipazioni della fiction di mercoledì 13 ottobre 2021, rivelano che Luca tenterà in tutti i modi di riuscire a scoprire la verità sull'aggressore di sua sorella ma dovrà fare i conti con una brutale aggressione. Qualcuno, infatti, lo colpirà alle spalle.

Emma e Luca rischiano di morire tra le fiamme

Emma, stranita dal fatto che Luca non da più sue notizie, andrà a cercarlo e lo troverà avvolto tra le fiamme. A quel punto, Emma correrà subito da lui per cercare di salvarlo ma entrambi si ritroveranno tra le fiamme e in serio pericolo di vita.

Emma e Luca, quindi, rischieranno la morte e fondamentale sarà l'intervento tempestivo di Enrico che riuscirà ad evitare la tragedia.

E così, la quarta puntata di Luce dei tuoi occhi si preannuncia a dir poco imperdibile per tutti gli appassionati e fan di questa fiction che sta regalando delle grandi soddisfazioni, in termini di ascolti, alla rete ammiraglia Mediaset.

Ci sarà la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi con Anna Valle?

La media auditel, infatti, si è assestata sulla soglia dei 3 milioni fissi di spettatori a settimana, con uno share che arriva a sfiorare anche il muro del 17% in prime time.

Un dato importante per questa nuova fiction che si sta avviando verso le battute conclusive anche se, visti i buonissimi riscontri dal punto di vista auditel, non si esclude che Mediaset possa prendere in considerazione anche l'ipotesi di mettere in cantiere una seconda stagione.

E, in tal caso, i fan della serie con Anna Valle e Giuseppe Zeno, sarebbero a dir poco entusiasti di poter continuare a seguire le vicende di Emma e della sua famiglia.