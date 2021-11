Jimmy Ghione, l'inviato di Striscia la notizia, nelle ultime ore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram: un 'prima e dopo ' di Barbara D'Urso a riflettori spenti.

Immediata la reazione di sdegno generale sui social, sia da parte dei fedelissimi di Carmelita che di coloro che invece non la amano particolarmente. A commentare il post sono stati anche personaggi come Marco Melandri, Ringo e Roger Garth, quest'ultimo tra l'altro è uno degli opinionisti di punta della regina di Pomeriggio cinque. Ovviamente, c'è anche chi ha semplicemente riso, divertito dal post, e chi ha rincarato la dose divertendosi con meno eleganza.

Jimmy Ghione e Barbara d'Urso, la foto che accende le polemiche

Nato a Torino nel '64 Gianluigi Ghione, in arte Jimmy Ghione, inizia la sua collaborazione con Striscia la Notizia nel lontano 1998, da allora quanti servizi irriverenti e chilometri, fatti tutti di corsa per smascherare truffatori, sedicenti maghi e disonesti di vario genere. Non sarà certo questo episodio a incrinare i rapporti storici tra l'inviato e il notiziario, ma forse Antonio Ricci, padre della trasmissione, avrebbe gradito un po' di calma, specie dopo le polemiche, non ancora placate, per la consegna del tapiro d'oro ad Ambra Angiolini. A prescindere dai voleri altrui, nel pomeriggio di ieri Jimmy Ghione decide di postare una foto di Barbara d'Urso per mettere a confronto il volto della conduttrice 'prima e dopo la diretta'.

La didascalia del post è semplice e di poche parole, quattro per la precisione: 'Quando salta la luce'.

L'immagine proposta è quella di una donna di 64 anni in due momenti diversi della sua vita. La prima foto è un selfie con annesso ritocchino Photoshop di Barbara donna di spettacolo: bella, raggiante e perfetta. La seconda immagine è lo scatto rubato di un paparazzo che ritrae la d'Urso semplicemente donna: mega occhialone da sole e completamente struccata.

Si notano rughe, tra l'altro fisiologiche a quell'età, e un colorito più spento. Satira? Cinismo? Lo strambo tentativo di suscitare una risata? Una riflessione sulla caducità del tempo? Qualunque sia stata l'intenzione di Jimmy Ghione, il web non l'ha gradita e si è scatenato con i commenti.

'Striscia la notizia forse è meglio che ti dai una calmata'

'Dovrebbe far ridere? Pessimo! Forse voi di Striscia dovreste abbassare un po' la cresta visto le ca... che state facendo ultimamente ', commenta un utente della piattaforma Instagram. Allusivo e immancabile arriva anche il commento di Deianira Marzano, spesso ospite da Barbara d'Urso: 'Dovesti vergognarti per questo gesto. “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani”. (intendo a livello lavorativo). Anche perché posso assicurare che Barbara è una donna bellissima e la prima foto non rappresenta assolutamente la realtà dei fatti'. La 'tremendissima' Marzano ha scoccato anche una freccia sul vociferare riguardo eventuali abbandoni e cambi di rete di Barbara d'Urso, fino a qualche tempo fa regina indiscussa di Mediaset.

Più soft il commento di un altro opinionista della conduttrice, Roger Garth: 'Con quella luce e quella posizione verrebbe male chiunque dai , io vengo anche peggio ! Barbara è bella al naturale e non rifatta , ci metterebbero la firma milioni di donne secondo me . Poi il tempo purtroppo ci punisce a tutti . P.S. anche tu sotto la doccia in palestra ormai sei un po’ penzoloso eh!'. Marco Melandri e Ringo invece la prendono più sul ridere, è stata la marachella di un bambino 'birichino' e anche un po' 'cattivello'.

Alcuni utenti hanno rincarato la dose 'ghioniana' con commenti che è meglio non citare, altri invece hanno semplicemente riso, sicuramente tutti hanno espresso un parere chiaro sul gesto compiuto da Jimmy Ghione.

Anche la risposta della d'Urso è stata netta a riguardo: la totale indifferenza. Nessuna storia su Instagram, nessun commento. Nessuna ramanzina o predica, né sui social né in trasmissione, la sua risposta è stata il silenzio.