Salta la puntata inedita di Amici 21 di domenica 30 gennaio 2022 ma ci sarà uno speciale. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi si ferma per una settimana, a causa del Covid-19 che è arrivato anche nel cast della storica trasmissione che va in onda domenica pomeriggio. A svelare quello che sta accadendo dietro le quinte del talent show è stato il sito web di Roberto D'Agostino, il quale fa sapere che questa domenica pomeriggio andrà in onda uno speciale inedito sulla trasmissione.

Salta la registrazione di Amici 21: il talent show non va in onda il 30 gennaio

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Amici 21 riguarda la nuova puntata in programma questa domenica 30 gennaio su Canale 5.

La registrazione era prevista lo scorso 26 gennaio ma, all'ultimo momento era stata annullata a causa di alcuni ballerini professionisti che fanno parte del cast del talent show, i quali erano risultati positivi al Covid-19.

Di conseguenza le riprese dello show sono state bloccate ma, in queste ore, è arrivata un'indiscrezione dal sito diretto da D'Agostino, il quale fa sapere che questa domenica 30 gennaio salterà definitivamente l'appuntamento con il talent show di Maria De Filippi.

Ballerini positivi ad Amici 21: salta la puntata inedita del 30 gennaio, ma ci sarà uno speciale

La registrazione saltata il 26 gennaio non verrà recuperata nei prossimi giorni: il talent show, infatti, questa domenica pomeriggio non andrà in onda con una nuova puntata inedita, così come accaduto fino a questo momento dallo scorso settembre.

Eccezionalmente per questa domenica pomeriggio, al posto della puntata inedita con la conduzione di Maria De Filippi, andrà in onda uno speciale di Amici 21, montato e quindi senza la presenza in studio di allievi, insegnanti e professionisti.

Per questa settimana, quindi, non ci saranno allievi che lasceranno la scuola di Maria De Filippi.

Si avvicina la fase serale di Amici 21: da marzo in prime time su Canale 5

L'appuntamento con Amici 21, però, Covid permettendo, tornerà in onda nuovamente a partire da domenica prossima 6 febbraio, come sempre nel pomeriggio di Canale 5.

Intanto, gli allievi che sono rimasti in gara, dopo aver ottenuto tutti la maglia per accedere al serale di questa ventunesima edizione, dovranno lavorare come non mai per riuscire a consolidare la loro posizione all'interno della scuola di Maria De Filippi.

Cantanti e ballerini, fino a quando non partirà la nuova edizione serale di Amici 21, dovranno impegnarsi al 100% e affrontare nuove sfide per riuscire a consolidare il loro posto all'interno della scuola e conquistare così l'accesso allo show di prima serata, che andrà in onda da marzo.