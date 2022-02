Finisce per il momento l'avventura di Mattia ad Amici. Il daytime che è andato in onda l'11 febbraio, ha fatto chiarezza sulle condizioni di salute del ragazzo, fermo da oltre due mesi a causa di una micro lesione al piede. Raimondo Todaro ha informato il suo allievo del fatto che non potrà ballare per un periodo troppo lungo, quindi deve lasciare la scuola e rinunciare al serale in partenza a metà marzo. Il danzatore di latinoamericano ha la certezza di partecipare alla prossima edizione: un banco lo aspetta a settembre.

Aggiornamenti sulla salute dell'allievo di Amici

Dopo due mesi d'attesa, sono svanite le speranze di Mattia di partecipare al serale di Amici 21. Anche se ha provato a tornare a ballare in sala con l'amico Christian, il giovane accusava ancora dolore al piede, per questo la produzione ha deciso di fargli fare ulteriori accertamenti.

Il daytime che è stato trasmesso su Canale 5 venerdì 11 febbraio, ha mostrato l'incontro tra il danzatore di latinoamericano e Raimondo Todaro in palestra.

Il professore ha invitato l'alunno del suo team a leggere l'ultimo referto che è stato fatto dal medico dopo la visita: il ragazzo dovrà stare fermo altri due/tre mesi, quindi l'avventura nel talent-show si deve interrompere.

Il giovane si è detto dispiaciuto per come sono andate le cose, soprattutto di non poter continuare il percorso assieme al compagno col quale ha condiviso tutto fino ad oggi.

'Carezza' per Mattia: protagonista ad Amici 22

Anche se deve lasciare la scuola di Amici, Mattia può sorridere. Raimondo ha informato il suo allievo del fatto che a settembre ha già un banco assicurato nella classe che sarà formata per l'edizione 2022/2023.

Il ballerino ha ringraziato per l'opportunità e ha stretto virtualmente il professore in un abbraccio affettuoso per dirgli grazie per averlo sempre difeso e supportato.

Todaro ha invitato il giovane a continuare a studiare, a prepararsi per l'anno prossimo per sfruttare al massimo l'opportunità che gli è stata data: insomma, l'insegnante di latinoamericano ha detto all'allievo di prendere il buono da questa disavventura, di vedere il bicchiere mezzo pieno.

Mattia ha dovuto raggiungere subito la casetta per salutare i compagni, preparare le valigie e tornare alla sua vita di sempre, quella che ha lasciato oltre cinque mesi fa per entrare a far parte del cast di Amici 21.

Lacrime e abbracci per l'addio di Mattia ad Amici

La prima persona alla quale Mattia ha comunicato il suo addio al programma, è stato Christian: i due sono legatissimi, tant'è che si definiscono fratelli.

Il ballerino di hip-hop ha pianto e ha mostrato incredulità di fronte alla notizia che il suo migliore amico stava per lasciare la scuola, interrompendo il percorso che hanno intrapreso insieme lo scorso settembre.

Dopo aver versato molte lacrime, Zenzola ha raggiunto gli altri allievi e ha detto loro che la sua avventura ad Amici 21 è finita a causa dell'infortunio al piede: LDA, Alex e tutti gli altri lo hanno stretto e ringraziato per essere sempre stato corretto e simpatico.

Il danzatore di latinoamericano ha lasciato la casetta tra gli applausi dei compagni di classe e soprattutto con la consapevolezza che sarà protagonista dell'edizione numero 22 del talent-show che oggi è stato costretto a lasciare per motivi di salute.

La classe 2022/2023 del format di Maria De Filippi ripartirà da Mattia, uno degli alunni più amati della stagione tutt'ora in corso su Canale 5, quella che a metà marzo (probabilmente sabato 19) debutterà in prima serata con puntate probabilmente registrate con qualche giorno d'anticipo rispetto alla messa in onda.