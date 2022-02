Prosegue la messa in onda della serie tv Fosca Innocenti, che vede come protagonista Vanessa Incontrada, affiancata da Francesco Arca. La miniserie viene trasmessa ogni venerdì sera su Canale 5, in prima serata. Sono previsti soltanto quattro appuntamenti in totale. Il 25 febbraio verrà mandato in onda il terzo episodio, durante il quale Fosca sarà impegnata in un nuovo importantissimo caso.

Fosca Innocenti si imbatterà in un uomo molto affascinante e misterioso: un critico musicale che si rivelerà essere utilissimo per le indagini in corso: la donna si lascia totalmente assorbire dal caso e dal nuovo incontro, al punto da dimenticare alcune delle sue preoccupazioni più grandi.

Si indaga sul decesso di una cantante

Nella serata del 25 febbraio verrà trasmesso il terzo episodio di Fosca Innocenti, il quale si intitola "Il canto del cigno".

Anche questa volta, Fosca è alle prese con le indagini per risolvere un nuovo caso molto intricato. In particolare, viene ritrovato il corpo esanime di Jutta Fisher, una bravissima cantante lirica conosciuta a livello internazionale. Il ritrovamento viene effettuato in un luogo insolito e molto isolato: il "bosco del diavolo". Dopo aver studiato attentamente il corpo esanime della vittima, Fosca si mette subito all'opera per cercare di capire chi abbia commesso un tale gesto.

Durante le indagini, si scoprono cose alquanto strane sulla vita dell'artista.

Infatti, sembra che poche ore prima del suo ritrovamento, Jutta abbia trascorso dei momenti alquanto particolari. Quella sera ha accettato di esibirsi in un piccolo agriturismo ad Arezzo, gestito da Oriana e da suo marito, Francesco. Dopo la sua esibizione è successo l'impensabile. Alle prime luci dell'alba, il suo manager - Alberto Morucci - si accorge che Jutta è sparita nel nulla.

La cantante non ha lasciato alcuna traccia di sé ed è scomparsa, senza avvisare nessuno.

Fosca si imbatte in un critico musicale

Durante la prossima puntata di Fosca Innocenti, quindi, il vicequestore deve cercare - a tutti i costi - di indagare sulla strana morte della cantante lirica Jutta Fisher.

Nel corso delle indagini riguardo il caso della cantante, Fosca Innocenti ha l'occasione di imbattersi in un uomo: Marcello Ognis.

Si tratta di un critico musicale e la protagonista capisce di sentirsi fortemente attratta da quest'uomo così affascinante e misterioso.

Nonostante la sua attrazione, Fosca deve mettere da parte tutto e concentrarsi sul caso e scopre che Marcello conosceva molto bene Jutta Fisher. Pertanto, Marcello Ognis risulta essere un tassello fondamentale del puzzle per cercare di capire cosa sia accaduto la notte della scomparsa della cantante.

Fosca Innocenti, la partenza di Cosimo

Ormai totalmente assorbita dal caso di Jutta Fisher, Fosca Innocenti mette da parte tutte le preoccupazioni in merito alla partenza di Cosimo. L'uomo, infatti, sta per partire per New York, ma Fosca sembra totalmente rapita dalle indagini.

Oltre a tutto questo, mentre si addentra sempre più nel caso, infatti, Fosca comincia ad avvertire un forte legame con il critico musicale Marcello, al punto che nasce una sorta di affinità man mano trascorrono del tempo insieme.