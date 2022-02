Alex Belli si prepara a tornare nella casa del Grande Fratello Vip 6. Nei giorni scorsi, è stato Alfonso Signorini a confermare il fatto che l'attore varcherà di nuovo la soglia della porta rossa di Cinecittà, pronto a rimettersi in gioco per qualche settimana, anche se non sarà in gara.

Ebbene, la notizia del ritorno di Alex Belli, questo pomeriggio è stata comunicata ai vipponi da qualcuno che, fuori dalla casa del GF Vip, ha voluto metterli al corrente. La reazione di Lulù non è stata delle migliori ed ha puntato il dito contro questa scelta della produzione.

I concorrenti scoprono che Alex Belli tornerà al GF Vip

Nel dettaglio, Alex Belli qualche giorno fa ha accettato di rimettersi in gioco all'interno della casa del GF Vip e, nei prossimi giorni, sarà nuovamente in casa, pronto a mettersi in gioco e ad affrontare Delia Duran e Soleil Sorge, le due donne che gravitano nella sua orbita e che sono ancora protagoniste di questa sesta edizione.

Fino a questo pomeriggio, i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini, non erano a conoscenza di questo rientro di Alex Belli nella casa.

Qualcuno fuori dalla casa, armato di megafono, ha scelto di far sapere loro la verità. E così, dei fan che erano radunati fuori dalla casa, hanno urlato delle frasi in cui hanno annunciato e spoilerato ai concorrenti, la notizia del ritorno di Alex.

Lulù sbotta furiosa per il ritorno di Alex Belli al Grande Fratello Vip

Delia e Soleil non hanno fatto proprio i salti di gioia all'idea che, ben presto, Alex Belli rimetterà di nuovo piede all'interno della casa del GF Vip, per nuovi confronti che si preannunciano ancora più scoppiettanti.

Anche la reazione della principessina Lulù non è stata affatto delle migliori e, in queste ore, è apparsa a dir poco furiosa all'idea che la produzione del reality show darà nuovamente modo ad Alex Belli di rimettersi in gioco nel cast del reality show Mediaset.

"Hanno detto che rientra Alex, non è giusto. Allora uscivamo tutti, ci facevamo Natale a casa con i parenti e poi rientravamo", ha sbottato Lulù che non ha per niente gradito questo annuncio spoiler che è arrivato dall'esterno della casa del Grande Fratello Vip 6.

Aldo Montano e Lulù contro il ritorno di Alex al GF Vip

E Lulù non è stata l'unica ad aver sbottato all'idea che Alex Belli debba rientrare nella casa di Cinecittà.

Prima di lei, lo aveva fatto Aldo Montano, che dallo studio del reality show condotto da Alfonso Signorini, non aveva nascosto la sua amarezza.

"È tutto stomachevole", aveva ammesso in quella occasione Aldo Montano, lanciando così una frecciatina al vetriolo anche nei confronti degli autori del GF Vip e dello stesso Alfonso Signorini.