Lda finisce al centro delle polemiche ad Amici 2022. Il figlio di Gigi D'Alessio in queste ultime ore si è ritrovato a fare i conti con il duro attacco da parte del prof Rudy Zerbi, che non ha gradito minimamente la reazione del suo allievo e quella del collega Calma, di fronte all'assegnazione di un brano di non loro gradimento.

Immediata la reazione di Zerbi che non ha perso occasione per bacchettarli duramente e, in queste ore, anche Gigi D'Alessio è intervenuto contro suo figlio sui social.

Lda finisce nel mirino del prof Zerbi ad Amici 2022: ecco perché

Nel dettaglio, per la seconda puntata del serale di Amici 2022 in onda questo sabato sera su Canale 5, il prof Zerbi ha proposto ad Lda e Calma di esibirsi sulle note del brano "La Paranza", portato al successo da Daniele Silvestri.

Un brano che, tuttavia, non ha entusiasmato per niente i due allievi, i quali si sono lamentati al punto da minacciare di non volerlo eseguire, in quanto ritengono che non sia un pezzo adatto per loro.

Lo sfogo di Lda e Calma ha scatenato la reazione contrariata di Rudy Zerbi che, subito dopo, li ha convocati in sala canto e non ha perso occasione per sbottare e rimproverarli duramente.

Rudy Zerbi si scaglia duramente contro Lda e Calma ad Amici 2022

"Siete ignoranti e presuntuosi", ha sbottato Zerbi contro i due allievi che si erano lamentati del brano di Daniele Silvestri, mettendo in discussione anche la bravura e il talento di uno dei cantautori italiani più amati nel nostro Paese.

Insomma Zerbi, questa volta, non l'ha fatta passare liscia ai due giovani concorrenti tacciandoli anche di essere a dir poco presuntuosi e di aver fatto una pessima figura.

I due allievi, di fronte a questa pesante ramanzina non hanno potuto fare altro che restare in silenzio e beccarsi il sonoro rimprovero.

Gigi D'Alessio interviene contro suo figlio Lda dopo la polemica ad Amici

Come se non bastasse, anche Gigi D'Alessio ha scelto di intervenire e di dire la sua su quanto è accaduto, in questa vicenda che vede coinvolto suo figlio Lda.

Ebbene, il cantautore napoletano si è schierato in difesa di Zerbi ed è andato contro suo figlio, ammettendo che effettivamente il prof ha fatto bene a redarguirlo.

"Bravo Rudy. Condivido tutto quello che hai detto. Devono ancora crescere ed imparare tanto. Un anno di Amici non basta", ha scritto Gigi D'Alessio nel suo intervento social in cui, proprio come il prof Zerbi, ha duramente bacchettato suo figlio.

Cosa succederà a questo punto? Lda e Calma cambieranno idea sul brano di Daniele Silvestri che gli è stato assegnato? Lo scopriremo nel corso della seconda puntata del serale di Amici 2022, in programma sabato 26 marzo in tv.