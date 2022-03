Domenica 6 marzo si rinnova l'appuntamento con Amici 21 e l'ultima puntata del pomeridiano di questa edizione, in attesa dell'inizio del serale.

Le anticipazioni rivelano che i concorrenti che sono rimasti all'interno della scuola di Maria De Filippi, hanno affrontato le ultime sfide per conquistare l'accesso allo show di prima serata. Occhi puntati in primis su Lda finito nel mirino del prof Rudy Zerbi mentre Nunzio ha indispettito la prof Celentano.

Lda nel mirino di Zerbi prima del serale: anticipazioni Amici 21 del 6 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa ultima puntata del pomeridiano di Amici 21, prevista domenica 6 marzo nel daytime di Canale 5, rivelano che Lda si è ritrovato nel mirino di Rudy Zerbi.

Fino a questo momento, il giovane Luca D'Alessio non aveva ancora conquistata la maglia di accesso al serale di questa edizione, dato che il suo prof non era per niente convinto al 100%.

Ebbene, in questa puntata, Lda ha dovuto lottare e faticare più del dovuto per riuscire ad avere la meglio.

In particolar modo, per convincere Rudy Zerbi e per avere quella fatidica e ambita maglia, Lda ha dovuto realizzare un mashup dei brani "Perdere l'amore" e "Quello che fa male".

Alla fine, malgrado i dubbi e i tentennamenti del suo prof, Lda è riuscito a conquistare la maglia e quindi è a tutti gli effetti uno degli allievi protagonisti del serale di questa ventunesima edizione.

Nunzio si mette 'nei guai' con la prof Celentano ad Amici 21

Le anticipazioni di Amici 21 di domenica 6 marzo, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Nunzio.

Il ballerino, questa settimana, ha "rischiato grosso" con la prof Alessandra Celentano, dato che si è lasciato andare a delle esternazioni che l'hanno mandata in tilt.

Nunzio, infatti, ha detto alla Celentano che lei sarebbe una "brava attrice" e la reazione della prof non è stata proprio delle migliori, al punto da chiedere spiegazioni immediate all'allievo.

A quel punto Nunzio, per evitare problemi e provvedimenti, ha ammesso di essersi espresso male con la prof, che nel frattempo si era particolarmente irritata con ballerino.

Tutti ammessi al serale: anticipazioni Amici 21 del 6 marzo

Alla fine, malgrado i dubbi di alcuni prof su determinati allievi, la decisione finale è stata "spiazzante". Tutti i concorrenti in gara in questa edizione sono stati ammessi allo show di prima serata del talent show Mediaset ideato e condotto da Maria De Filippi, che debutterà sabato 19 marzo in prime time su Canale 5.

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata del pomeridiano di Amici 21 in onda domenica 6 marzo in tv, rivelano che sono arrivate soddisfazioni per Alex che è riuscito a vincere la gara Tim di questa settimana.

Trionfo anche per il cantante Albe, che è riuscito ad avere la meglio nella gara Oreo di questa settimana.