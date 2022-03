Il serale della ventunesima edizione di Amici è alle porte: sabato 19 marzo andrà in onda la prima puntata ma, come accade ormai da qualche anno a questa parte, sarà registrata con qualche giorno d'anticipo. In queste ore si è saputo che il cast del prime time si ritroverà agli studi Elios giovedì 17, giorno in cui sarà anche ufficializzata la giuria di esperti e le tre squadre che si sfideranno per nove settimane consecutive fino all'elezione del vincitore.

Aggiornamenti sulle riprese di Amici 21

I ragazzi di Amici sono al lavoro da giorni per preparare le esibizioni che porteranno in scena nel corso della prima puntata del serale.

Il talent-show debutterà il prima serata sabato 19 marzo, ma questo appuntamento sarà registrato con due giorni d'anticipo.

Oggi, giovedì 10 marzo, ha cominciato a circolare su Twitter e Instagram la data scelta dalla produzione per la prima registrazione del prime time.

Tra una settimana esatta, ovvero giovedì 17, Maria De Filippi condurrà lo speciale che poi sarà trasmesso su Canale 5 il sabato successivo. Visto che un pubblico numeroso assisterà a questa prima puntata all'interno degli studi Elios, si sa già che in tarda serata cominceranno a trapelare tutte le anticipazioni di quello che accadrà tra le squadre, tra allievi e giudici e tra gli agguerriti professori.

Meccanismo di Amici identico alla precedente edizione

Stando alle informazioni che Maria De Filippi ha dato sul serale di Amici 21, sembra che il meccanismo sia rimasto invariato rispetto ad un anno fa. I 18 talenti in gara, infatti, presto saranno divisi in tre squadre, ognuna capitanata da una coppia di professori.

A commentare e votare le esibizioni dei ragazzi appartenenti ai vari team, sarà una giuria di esperti composta da tre personaggi famosi.

Anche se non è ancora arrivata l'ufficialità, si dice che tutti i giudici dell'edizione numero 20 sarebbero stati confermati nel ruolo: Stefano De Martino, Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto di Savoia verso il ritorno nel cast fisso del format di Canale 5.

Per quanto riguarda la competizione tra i cantanti e i ballerini, la presentatrice ha già anticipato che sarà dura perché ogni settimana ci saranno due se non tre eliminazioni.

Visto l'alto numero di alunni promossi, la produzione ha dovuto studiare un meccanismo che permettesse sia a tutti di esibirsi che al torneo di rimanere accattivante per il pubblico.

I ragazzi di Amici preferiti e quelli a rischio

Ancor prima che il serale di Amici inizi, sono partite scommesse e sondaggi su quali allievi andranno avanti nella gara e quali saranno eliminati già alla prima puntata.

Conoscendo i pareri dei professori su tutti e 18 i talenti del cast, si ipotizza che a rischiare maggiormente sono Calma e Gio Montana per il canto, Leonardo e Alice per il ballo.

Per quanto riguarda i preferiti sia della commissione interna che dei telespettatori (i giusti dei tre membri della giuria non si sanno ancora), al momento spiccano Alex e Sissi per la categoria canto, Michele e Carola per la danza.

Ci sono alte probabilità che il vincitore di Amici sia uno dei ragazzi appena citati, ma si sa che al serale può succedere di tutto e molto dipenderà dai voti che assegneranno i giudici settimana dopo settimana. Chi è considerato un favorito prima del debutto potrebbe non piacere agli esperti, mentre altri più defilato durante l'anno potrebbero rientrare nella lista delle preferenze di chi li vede e li ascolta per la prima volta.

La direzione artistica del prime time di Amici è affidata a Stephane Jarny anche quest'anno e pare che tra i ballerini professionisti ci sia anche l'ex alunna Rosa Di Grazia.