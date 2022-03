Malena torna in tv e spara a zero contro Fabrizio Corona. L'attrice a luci rosse, in una recente intervista rilasciata al programma tv "Belve" condotto da Francesca Fagnani, si è tolta un po' di sassolini dalle scarpe, parlando dell'ex re dei paparazzi.

In passato, infatti, Corona aveva definito Malena al pari di un "oggetto", scatenando l'ira della donna che si è difesa dicendo che forse, secondo il suo punto di vista, Fabrizio non sarebbe attratto per davvero dalle donne, così come professa.

Malena torna in tv e spara a zero su Fabrizio Corona

Nel dettaglio, in questa nuova intervista Malena ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Corona.

Pur non essendo mai stati fidanzati in maniera ufficiale, la donna ha svelato di essere stata a letto con lui, in passato.

Malena non ha neppure nascosto di non aver gradito alcune affermazioni di Fabrizio Corona che, dopo quella notte di passione che hanno avuto assieme, l'aveva definita un oggetto, scatenando la rabbia dell'attrice a luci rosse che non ha mai gradito e digerito quelle affermazioni.

"Non è bello usare la parola oggetto per una persona", ha ammesso Malena che non ha dimenticato quella frecciatine di Corona e non ha nascosto il suo malcontento.

'Non sei così amante delle donne', Malena attacca Corona

E poi, parlando di questa esperienza vissuta con Corona, l'attrice a luci rosse ha ammesso che non sarebbe stata proprio memorabile e quindi che non conserverebbe un buon ricordo.

"Quell'esperienza non è stata così bella, perché non ha una grande attrazione per le donne", ha dichiarato ancora Malena che non si è fatta problemi a dire ciò che pensa sul conto dell'ex re dei paparazzi, in passato sposato con Nina Moric e fidanzato con Belen Rodriguez.

"Lui temeva il mio lavoro e diceva che mentre era con me pensava a tutti gli uomini che ho avuto intorno.

Allora, piccolo mio, non sei così amante delle donne", ha sentenziato Malena nel corso della sua intervista su Rai 2.

Corona e le liti con Sophie-Alessandro del GF Vip

Insomma l'attrice musa di Rocco Siffredi ha letteralmente sparato a zero sul conto di Fabrizio Corona e, a questo punto, non si esclude che possa arrivare la replica social dell'ex re dei paparazzi.

Intanto, in queste ultime settimane, Corona è tornato al centro dell'attenzione anche per i suoi attacchi nei confronti della coppia Sophie-Alessandro, che si è formata nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Sophie ha svelato di aver messo la parola fine ai suoi rapporti lavorativi con Corona, dopo aver scoperto delle cose che non le sono piaciute, accadute durante il reality show. Immediata la reazione di Corona che, sui social, non si è fatto problemi ad attaccare sia l'ex tronista che il suo nuovo fidanzato.