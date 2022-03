Il Paradiso delle Signore 6 continua a riservare colpi di scena e tante sorprese ci saranno nel finale di questa seguitissima stagione.

Occhi puntati in primis sulle vicende del commendatore Umberto Guarnieri che, ancora una volta, potrebbe ritrovarsi nei guai dopo quella notte di passione travolgente che ha vissuto con la giovane stilista Flora Ravasi, che sembrava aver fatto breccia nel suo cuore.

Umberto potrebbe scoprire di aspettare un figlio da Flora ne Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, durante le ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6 trasmesse su Rai 1, tra Flora e Umberto è esplosa la fiamma della passione.

I due si sono lasciati andare ad un momento di grande intimità, durante il quale sono finiti a letto insieme.

Il tutto è successo nel periodo in cui la contessa non era presente in città e, per il momento, è all'oscuro di questo tradimento ma, ben presto, la verità potrebbe venire a galla in maniera molto prepotente.

L'attore di Umberto, in una recente intervista, ha svelato che ci saranno delle grandi sorprese legate a questo triangolo che lo vede coinvolto con Adelaide e la giovane Flora.

I tre, quindi, continueranno ad essere protagonisti anche del finale di questa sesta stagione e, il vero colpo di scena, potrebbe avere a che fare con una gravidanza del tutto inaspettata.

Flora potrebbe scoprire di essere in dolce attesa nel finale de Il Paradiso delle signore

La fatidica notte d'amore tra Flora e Umberto, infatti, potrebbe portare ben presto la stilista a scoprire di essere in dolce attesa di un bambino.

In tal caso sarebbe una notizia a dir poco bomba per il commendatore Guarnieri che, dopo il ritorno in città di Adelaide, aveva subito messo in chiaro le cose con la stilista.

Senza troppi giri di parole, Umberto aveva confessato di voler mettere la parola fine al suo rapporto con Flora Ravasi, facendole capire di non avere alcuna intenzione di approfondire la frequentazione.

La stilista, quindi, ha dovuto incassare il colpo anche se, quella notte trascorsa con il commendatore Guarnieri, non l'ha lasciata indifferente.

Adelaide verrebbe a conoscenza della tresca tra Umberto e Flora

E così, nel finale de Il paradiso delle signore 6, Flora potrebbe tornare da Umberto per dargli questa clamorosa notizia legata alla sua gravidanza e, come se non bastasse, la notizia del tradimento diventerebbe di dominio pubblico.

A quel punto, infatti, la contessa Adelaide verrebbe a conoscenza di quello che è accaduto in sua assenza e del rapporto intimo che Umberto Guarnieri ha avuto con figlia del defunto Achille Ravasi.

La reazione di Adelaide, di fronte a questa gravidanza, potrebbe non essere affatto delle migliori e aprire a degli scenari clamorosi legati al suo rapporto con Umberto.