Amici 21 scalda i motori per la sua fase più impegnativa e spettacolare: il serale partirà sabato 19 marzo e, stando alle ultime anticipazioni, ci sono già i nomi di cantanti e ballerini che hanno ottenuto la maglia dorata.

La puntata del talent che andrà in onda domenica 6 marzo sarà l'ultima del pomeridiano e verrà comunicato che tutti gli alunni avranno la possibilità di esibirsi in prima serata su Canale 5. Quindi, alla fine i professori hanno deciso di portare tutti alla fase finale del programma: cresce adesso l'attesa per scoprire come si svolgeranno le puntate.

È molto probabile che - com'è accaduto l'anno scorso - ci siano tre squadre sotto la guida dei professori.

Tutti gli allievi al serale: il meccanismo della fase finale

Come saranno composte le squadre che si daranno battaglia al serale di Amici 21? Per adesso non ci sono notizie ufficiali ma, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe già possibile fare le prime ipotesi sugli accoppiamenti dei professori. Ogni insegnante porterà i suoi alunni, alcuni dei quali sono nella scuola dal mese di settembre.

Dopo tanti anni in cui a contendersi la vittoria sono state le squadre bianca e blu, dalla scorsa edizione del programma è stato introdotto un nuovo meccanismo che, di fatto, assegna più potere ai professori.

D'altra parte, questi ultimi conoscono gli allievi meglio degli altri, per cui hanno tutte le carte in regole per portare sul palco le esibizioni più credibili dei ragazzi.

Le tre probabili squadre

Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato uno schema relativo ai tre gruppi di talenti nella sua pagina Instagram. A suo parere, ci sarà un professore di canto ed uno di ballo per ogni squadra.

In particolare, dovrebbe ritrovarsi la coppia Rudy Zerbi - Alessandra Celentano con Michele, Carola, Leonardo, Calma, LDA, Luigi e Giò Montana. Veronica Peparini potrebbe essere in coppia con Lorella Cuccarini, e in questo caso i ragazzi sarebbero John Erik, Alice, Sissi, Alex, Aisha e Dario.

Infine, l'ultimo accorpamento sarebbe quello che vedrebbe insieme Raimondo Todaro e Anna Pettinelli con Crytical, Albe Christian, Nunzio e Serena.

Dunque, se fossero confermati questi accoppiamenti, rispetto allo scorso anno Peparini e Pettinelli sarebbero contrapposte. Inoltre non dovrebbero mancare le querelle dei docenti come quelle venutesi a creare durante le puntate della domenica. Ci riferiamo soprattutto alle contrapposizioni tra Zerbi e Pettinelli, e tra Celentano e Todaro. A questo punto si attendono solo le notizie ufficiali in attesa della prima puntata del prime-time del 19 marzo.