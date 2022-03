Le anticipazioni di 'Love is in the air' riservano diverse sorprese per i telespettatori affezionati alla soap in onda su Canale 5. Negli episodi trasmessi dal 7 all'11 marzo, infatti, Serkan sarà convinto che Eda stia trovando troppo monotona la sua vita: temerà che la donna possa allontanarsi da lui per sempre. Bolat sarà notevolmente affranto per la situazione e andrà a confidarsi con Engin. Successivamente la bella Yildiz si sentirà male e farà alcuni controlli per capire l'origine del suo malessere. Poco dopo Eda scoprirà di essere incinta.

Serkan pensa di tornare all'Art Life per far felice Eda

Nelle prossime puntate di 'Love is in the air', Serkan avrà dei sospetti su Eda e comincerà a pensare che la sua amata non sia tanto felice del suo nuovo lavoro come professore universitario. Nel frattempo, Engin e Piril avranno diverse difficoltà a gestire tutto il lavoro, senza l'aiuto del loro amico e collega. Aydan, intanto, cercherà di imparare da Ayfer i migliori trucchi per poter risparmiare. Poco dopo, la signora Bolat si confronterà con Kemal, confessando al suo amato di non voler dipendere da lui, per evitare di avere problemi economici in futuro. Serkan, invece, sarà sempre più convinto di non piacere più alla sua amata Eda, soprattutto a causa del suo nuovo lavoro all'Università.

Bolat non saprà come agire: penserà di tornare all'Art Life per far felice Eda, ma non sarà tanto convinto che quella possa essere la decisione migliore per il loro futuro.

Kemal chiede ad Aydan di diventare sua moglie

Aydan si farà convincere da Kemal e andrà a cercare Seyfi Cicek per riportarlo a casa: ad attendere la donna, però, ci sarà anche il suo fidanzato.

L'uomo, infatti, organizzerà una bella sorpresa per chiedere la mano alla sua amata Aydan. La madre di Serkan sarà commossa dal gesto dell'uomo e non potrà che esserne felice. Eda, invece, si sentirà poco bene, avendo degli strani sintomi: così andrà a farsi visitare da un dottore. Non ci vorrà molto prima che Yildiz scopra di essere incinta: la donna sarà felicissima e si recherà da Serkan per dargli la lieta notizia.

Eda scopre di essere incinta

Eda scoprirà di aspettare un bambino e annuncerà immediatamente la novità al suo amato. Serkan avrà una reazione molto positiva al pensiero di diventare di nuovo padre, ma allo stesso tempo cambierà atteggiamento nei confronti di Eda, diventando molto protettivo. Infine, Engin e Piril saranno contattati dalla signora Nuray per un importante lavoro e ingaggeranno Aydan, Ayfer, Seyfi, Kerem, Melek, Erdem e Kemal: i sette fingeranno di essere i nuovi impiegati della società nata dopo il fallimento dell'Art Life ma, nonostante gli sforzi di tutti, il progetto non avrà il successo sperato.