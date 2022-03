Nervi tesi nello studio di Uomini e donne dove, nel corso della puntata trasmessa il 14 marzo 2022, Tina Cipollari si è resa protagonista di nuovi accesi confronti/scontri in studio.

Questa volta, l'opinionista della trasmissione Mediaset condotta da Maria De Filippi ha puntato il dito contro la dama Lucia, una delle ultime nuove arrivate in studio.

Tina si accanisce contro Lucia a Uomini e donne e interviene Maria

Tuttavia, la reazione di Maria De Filippi non è stata delle migliori e questa volta non si è fatta problemi a bacchettare Tina, alla luce anche del racconto del passato di Lucia, che ha creato un po' di scalpore in studio.

Nel dettaglio, tutto è partito quando nello studio di Uomini e donne è ritornato il cavaliere Bruno che, in seguito ad un periodo di assenza, ha scelto di rimettersi di nuovo in gioco per cercare una dama con cui poter condividere il tempo assieme.

Bruno, però, si è ritrovato a fare i conti col rifiuto di Pinuccia e anche con quello di Lucia: entrambe le due dame non hanno voluto approfondire la conoscenza e Tina non ha trattenuto la sua ira.

L'opinionista di Uomini e donne, infatti, si è scagliata duramente in primis contro Lucia, arrivando a prenderla in giro anche per il suo tono di voce.

Una situazione che, in studio e sui social ha fatto sorridere il pubblico che segue la trasmissione dei sentimenti Mediaset, anche se la padrona di casa non è apparsa per niente entusiasta di questa situazione.

Lucia crea scalpore nello studio di U&D

"Lucia hai una voce da cornacchia", ha sentenziato Tina mentre continuava a prendere in giro la dama che da poco è entrata nel parterre del trono over.

"Tina basta, dai", ha subito esclamato Maria De Filippi quasi infastidita dal modo di fare dell'opinionista del programma pomeridiano di Canale 5.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché Lucia ha spiazzato e stupito tutti nel momento in cui ha raccontato la sua infanzia difficile.

La dama del trono over ha svelato di essere l'ultima di ben 26 figli, ma di questi Lucia ha ammesso di non conoscerne almeno 7-8.

Maria De Filippi bacchetta duramente Tina a Uomini e donne

"Alcuni sono morti in tempi di guerra", ha ammesso Lucia la quale ha poi svelato di essere stata lasciata in un istituto dalla sua mamma, quando aveva poco più di tre anni e di aver vissuto lì per circa un decennio.

Insomma una storia molto forte e toccante quella di Lucia che si è rivolta a Uomini e donne per trovare una persona seria con cui condividere la vita.

Di fronte a questo racconto, Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di bacchettare la sua opinionista.

"Hai fatto una bella figuraccia, lasciala in pace", ha sbottato la conduttrice di Uomini e donne rivolgendosi a Tina Cipollari.