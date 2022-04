La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay, sta per volgere a conclusione ma il suo produttore Giannandrea Pecorelli ha confermato che la soap opera è stata riconfermata sino a maggio 2023. Le anticipazioni sul cast della settima stagione della fiction daily nostrana rivelano che l'unica conferma ufficiale è quella di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), personaggio storico nonché socio al 50% dell'atelier. In bilico, invece, la presenza di Salvatore Amato (Emanuel Caserio) che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe lasciare Milano per qualche tempo, e quindi essere assente per alcuni episodi iniziali, a causa delle eventuali nozze saltate con Anna Imbriani (Giulia Vecchio).

Un'altra coppia nascente, come quella tra Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) e Stefania Colombo (Grace Ambrose), non pare sicura della permanenza anche nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore, in quanto il giornalista e la Venere potrebbero lasciare il capoluogo lombardo per iniziare una nuova vita assieme.

La conferma di Vittorio e le incognite rappresentate da Marta e Dante

Se da un lato Vittorio è stato confermato anche per il prossimo ciclo di episodi stagionali, così non è stato, almeno per gli spoiler ufficiali del momento, sia per Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) che per Dante Romagnoli (Luca Bastianello).

La figlia del commendatore Umberto si trova ancora negli Stati Uniti e, secondo le anticipazioni sul finale dell'attuale stagione, tornerà a Milano per aiutare l'ex marito a risollevare le sorti dell'atelier.

Dante, invece, è coinvolto sia sentimentalmente, prima con la stessa Marta e ora con Beatrice (Caterina Bertone), ma anche professionalmente, dopo essere entrato in possesso della metà delle quote del Paradiso dopo aver ricattato Guarnieri senior.

Il futuro tra Marco e Stefania e le nozze tra Salvo e Anna

Ad essere al centro dei dubbi in merito alla riconferma per la settima stagione della soap opera ci sono anche due coppie, una affermata come Anna e Salvatore mentre l'altra sul punto di sbocciare definitivamente come Marco e Stefania.

Tra Imbriani e Amato, nei prossimi episodi, verrà fissata la data del matrimonio e, a tal proposito, sarà probabile che l'evento in questione riporti momentaneamente nella fiction alcuni personaggi come Antonino Amato e il padre Giuseppe.

Malgrado le nozze saranno programmate, però, qualcosa potrebbe far sì che le stesse non vengano celebrate, come l'incursione di Massimo Riva, e ciò indurrebbe Salvo a lasciare Milano per qualche tempo per metabolizzare l'ennesima delusione amorosa.

Discorso diverso per Marco e Stefania che, non essendosi ancora fidanzati ufficialmente, potrebbero dichiarare alla luce del sole la loro nuova storia sentimentale o al finale della sesta stagione oppure all'inizio della prossima. Qualora ciò dovesse avvenire, i due ragazzi potrebbero anch'essi andarsene dalla città meneghina per iniziare una nuova vita insieme senza l'ingombrante presenza di Gemma Zanatta.