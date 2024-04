Sabato 27 aprile alle ore 18 ci sarà Juventus-Milan, match valido per la 34ª giornata di Serie A 23/24. Allegri potrebbe puntare sul suo fedele 3-5-2 con Gatti, Bremer e Danilo in difesa e il duetto Chiesa e Vlahovic a comporre l'attacco bianconero, mentre non saranno della gara per infortunio Miretti e Kean. Pioli, invece, parrebbe voler optare ancora una volta per il 4-2-3-1 schierando Adli e Reijnders in mediana e Giroud come vertice offensivo, nel frattempo salteranno l'incontro per squalifica Theo Hernandez, Calabria e Tomori.

Juventus, Alcaraz dal 1'

Massimiliano Allegri e la sua Juventus saranno chiamati ad affacciarsi al big match contro il Milan consapevoli che un'eventuale vittoria li porterebbe a -2 dal secondo posto occupato al momento dai rossoneri, eventualità che fornirebbe ai bianconeri la speranza di chiudere il campionato come seconda della classe. Per avere la meglio sul Diavolo, il tecnico dei bianconeri potrebbe scegliere il 3-5-2 con Szczesny a difesa dei pali, nel frattempo il trittico della retroguardia sarà presumibilmente composto da Gatti, Danilo e Bremer. Cerniera di centrocampo della compagine piemontese che sarà composta, con tutta probabilità, da Alcaraz, Locatelli e Rabiot in mezzo al reparto, con Cambiaso e McKennie che agiranno rispettivamente come ala destra e sinistra del terreno di gioco.

Pochi dubbi sul duetto offensivo che avrà buone chance di vantare come interpreti Chiesa e Vlahovic. Salteranno l'incontro per infortunio Miretti e Kean.

Milan, out Kalulu

Mister Pioli e il suo Milan dovranno scontrarsi con la Juventus sapendo di non poter contare sulle prestazioni degli squalificati Theo Hernandez, Tomori e Calabria, così come dell'infortunato Kalulu, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di Kjaer e Mirante.

L'allenatore del Diavolo potrebbe optare per il 4-2-3-1 piazzando Maignan in porta, nel frattempo i titolari della scena difensiva saranno presumibilmente Thiaw e Gabbia al centro con Florenzi che agirà come terzino destro e Musah che andrà a occupare il fronte sinistro. Reijnders e Adli, intanto, dovrebbero essere gli interpreti iniziali della linea mediana, nel frattempo sulla trequarti campo dovrebbero esserci Leao, Loftus-Cheek e Pulisic.

Il vertice d'attacco rossonero avrà ottime possibilità di essere Giroud.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan:

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, McKennie, Rabiot, Locatelli, Alcaraz, Cambiaso, Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Florenzi, Thiaw, Gabbia, Musah, Adli, Reijnders, Leao, Pulisic, Loftus-Cheek, Giroud. Allenatore: Pioli.

Statistiche: gli ultimi otto incontri tra bianconeri e rossoneri disputati nel massimo campionato italiano vedono il Diavolo in vantaggio, avendo collezionato quattro vittorie contro i due bottini pieni della Vecchia Signora, mentre i restanti match sono terminati in parità. Le gare giocate in casa dalla Juventus, in merito agli incontri citati, hanno visto la compagine piemontese non riuscire mai a ottenere i tre punti a causa delle due sconfitte e un pareggio rimediati.