Tempesta d'amore viene trasmesso ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play infinity. Le anticipazioni della soap opera bavarese creata da Bea Schmidt rivelano che Florian si troverà tra le mani le prove incriminanti per inchiodare Erik e, al contrario di quanto fatto in precedenza, non esiterà a costringere il fratello a costituirsi alle forze dell'Ordine. Vogt, quindi, sarà arrestato e incarcerato per la gioia di Selina e Maja, le quali constateranno finalmente che Cornelius otterrà un po' di giustizia. La giovane von Thalheim si precipiterà dal guardaboschi per ringraziarlo e i due ragazzi si avvicineranno sempre più.

Merle, infine, si innamorerà di Gerry e inizierà una relazione con lui, nel frattempo Finow sarà gelosa della vicinanza tra il suo amato e Shirin.

Florian farà arrestare il fratello Erik

Erik Vogt è stato l'artefice delle disgrazie esistenziali subite da Cornelius von Thalheim negli ultimi quattro anni, con quest'ultimo che si è finto morto, ha cambiato volto e identità all'anagrafe pur di evitare guai con la giustizia. A fronte di ciò, nella 17^ stagione di Tempesta d'amore la faida tra Vogt e von Thalheim è stata più viva che mai e, nei prossimi episodi, ci sarà un bel colpo di scena con Florian come protagonista.

Il guardaboschi, nonostante si è sempre dipinto come onesto e ligio al dovere, non se l'era sentita di far finire dietro le spalle Erik, pur essendo in possesso dei documenti utili all'arresto del consanguineo.

La possibilità di modificare la scelta operata in precedenza busserà alla porta di Florian, il quale si troverà fortuitamente tra le mani le prove per far incriminare il fratello e, senza pensarci due volte, costringerà quest'ultimo a costituirsi alla polizia.

Appresa la notizia, Selina e Maja ne saranno entusiaste, in quanto vedranno aprirsi una chance per far ottenere a Cornelius la giustizia che merita.

Von Thalheim jr, inoltre, si precipiterà dal giovane Vogt per ringraziarlo del suo gesto e i due ragazzi si riavvicineranno sempre più.

Merle e Gerry formeranno una coppia

A seguito del suo arrivo nel lussuoso hotel, Gerry Richter, fratello di Max, perderà la testa per Shirin, ma l'inserviente lo vedrà soltanto come un amico e, qualche tempo più tardi, preferirà iniziare una storia con Henning.

Il fratello del fitness trainer, però, attirerà le attenzioni di Merle, la quale a sua volta s'innamorerà del ragazzo e i due giovani decideranno di formare una coppia.

La vicinanza amicale tra Shirin e Gerry farà storcere il naso a Finow, tanto che quest'ultima deciderà di calunniare Ceylan nella speranza di allontanare definitivamente la stessa dal fidanzato.

Shirin, infine, negherà la veridicità dell'accusa di Merle.

Che posizione prenderà Gerry in merito?