Nella puntata di Uomini e Donne [VIDEO] andata in onda giovedì 21 aprile, Maria De Filippi ha perso la pazienza con uno dei cavalieri presenti in studio. Alessandro Vicinanza ha liquidato la donna che aveva iniziato a frequentare, ma i suoi atteggiamenti e i suoi discorsi non sono piaciuti alla conduttrice, che ha alzato la voce nei suoi confronti. Dopo un botta e risposta sullo stile di vita del ragazzo, Maria gli ha cercato di spiegare che non è un buon esempio e ha anche ricordato la madre scomparsa.

Maria De Filippi perde la pazienza in studio

Solitamente è Tina Cipollari a perdere la pazienza nello studio di Uomini e donne, ma durante la puntata del 21 aprile è toccato a Maria De Filippi. Non è la prima volta che la conduttrice perde la pazienza ascoltando i discorsi di dame e cavalieri. Questa volta se l'è presa con Alessandro Vicinanza, che è stato a centro studio per raccontare l'inizio della sua frequentazione con la dama Desiree, che era arrivata in studio proprio per lui. L'atteggiamento di Alessandro non è piaciuto a De Filippi, che lo ha accusato di trattare con superficialità la donna e il modo in cui vive, senza tenere conto delle difficoltà che può avere. Alessandro ha dichiarato di non essere interessato alla dama, spiegando che il motivo è soprattutto il fatto che i due hanno abitudini diverse nella loro quotidianità.

Lei ha organizzato le vacanze al mare con la figlia e ha trascorso con lei Pasqua, insieme ai suoi genitori, mentre lui è andato ad Ibiza con gli amici. Questo è stato l'esempio fatto dal cavaliere per sottolineare la loro diversità.

Maria si è arrabbiata e ha ricordato la madre scomparsa

Alessandro ha raccontato di aver incontrato Desiree il giorno prima, per un aperitivo, ma di non aver provato interesse né a livello fisico né a livello mentale.

Ha spiegato che hanno vite troppo diverse e ha tirato fuori l'esempio delle vacanze. La ragazza ha spiegato di essere rimasta male per il suo comportamento. Ha dichiarato di vivere di cose semplici e di aver avuto la sensazione che lui giudicasse la sua vita come banale. L'argomento è andato a finire sulle vacanze estive e anche sulle vacanze di Pasqua.

Alessandro aveva spiegato alla redazione che lei avrebbe trascorso le feste con i suoi genitori e sua figlia, mentre lui sarebbe andato ad Ibiza. A questo punto Maria De Filippi ha perso la pazienza ed è sbottata, ricordando la madre. Ha spiegato ad Alessandro che due persone si possono fidanzare anche se non fanno le stesse vacanze e poi gli ha spiegato che questo esempio non gli faceva onore. E ha aggiunto: "Se io potessi festeggiare con mia madre sceglierei questo tutta la vita" ha dichiarato la conduttrice.

Le accuse ad Alessandro

Maria De Filippi ha accusato Alessandro di non capire le difficoltà economiche che potrebbe avere la donna con cui ha deciso di uscire. Gli ha spiegato che avrebbe fatto una figura migliore limitandosi a dire che non gli piace Desiree, invece di fare queste differenze sulle tipologie di vacanze.

Il cavaliere ha peggiorato la situazione sottolineando di essere stato in vacanza a Scalea per anni con la donna che amava, sottolineando che si trattava di un quartiere popolare. "Ammazza che fatica, ti ringraziamo" ha ironizzato la conduttrice. "Ma che esempio è?" gli ha chiesto, arrivando a definirlo "principe".