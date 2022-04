La nuova puntata di Un Posto al sole va in onda giovedì 21 aprile su Rai 3, come sempre alle 20:45 e in streaming su RaiPlay, Gli spoiler Upas di giovedì si concentrano su Renato che, a fronte di una visita del tutto inaspettata, sprofonda in una grande crisi. Intanto, Chiara ha finalmente capito che non può farcela da sola. Aiutata da Nunzio e spronata da Marina, ha deciso di chiedere aiuto per liberarsi dalla dipendenza che le sta rovinando la vita. Nel frattempo, a Palazzo Palladini tornano Micaela e Jimmy, ma il bimbo è profondamente cambiato.

Che cosa sarà successo durante il viaggio con la madre?

Un Posto al sole puntata 5926 di giovedì 21 aprile 2022

Non migliora la difficile situazione di Chiara, incastrata da Lara e Roberto. Ormai priva di controllo, rischia di commettere continuamente errori per via del suo labile stato psicofisico. Anche se ha deciso con coraggio di affidarsi a una clinica specializzata, le sue condizioni destano molta preoccupazione nelle persone che le stanno accanto, Nunzio in primis.

Marina ha deciso di aiutare la giovane Petrone, e non solo sul piano professionale. Si sente vicino a lei, dato che ha un passato simile di dipendenza, anche se da alcol. Nelle prossime puntate, sarà proprio Marina a proporre a Chiara una soluzione per non stare da sola e affrontare un periodo così buio con il suo appoggio.

Renato riceve una visita inaspettata

Dopo una serata di bagordi, Renato si è svegliato completamente in hangover e non si ricorda che cosa è successo, complici i troppi bicchieri che ha bevuto. Una ingombrante presenza femminile, però, ha le idee ben chiare. E così' nella puntata di domani della soap Un Posto al sole vedremo Renato sprofondare in una grande crisi dopo aver ricevuto una visita del tutto inaspettata.

Cosa è successo a Jimmy? Spoiler Upas

Intanto, a Palazzo Palladini tornano il piccolo Jimmy e mamma Micaela. Il loro breve viaggio deve aver avuto qualche effetto sul bimbo, tanto che Niko inizia a essere molto geloso del rapporto che si è creato tra madre e figlio.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole non mancheranno di fare luce anche sul difficile rapporto tra Ornella e Raffaele, che saranno continuamente in conflitto.

Raf non smette di pensare a Elvira e di conseguenza ai reali sentimenti che prova nei confronti della moglie. Anche se Ornella proverà a riavvicinarsi a lui, i suoi impegni di lavoro la costringeranno a mettere al primo posto l'ospedale, deludendo per l'ennesima volta le esigenze e le aspettative di Raffaele. Matrimonio al capolinea? Non resta che attendere i nuovi episodi per vedere come si evolverà la complicata situazione.