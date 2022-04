Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Giovedì 14 aprile ci sarà un nuovo appuntamento con gli inquilini di Palazzo Palladini e ci sarà spazio per seguire le vicende che ruotano attorno ai personaggi della soap partenopea. Le anticipazioni rivelano che Fabrizio continuerà a non sapere che Marina è in crisi, mentre Michele ignorerà i problemi personali di Chiara. Nel frattempo, Bianca dovrà fare i conti con la propria coscienza, invece, Nunzio farà il possibile per allontanare la sua fidanzata dalla dipendenza daglistupefacenti, ma la giovane Petrone riceverà una brutta sorpresa da Lara.

Un posto al sole, trama 14 aprile: Fabrizio ignora la crisi di Marina

Fabrizio e Marina sono tornati a Napoli da qualche giorno e la coppia ha provato a superare la crisi avuta recentemente. Nelle puntate di Un posto al sole, andate in onda sul piccolo schermo, Giordano aveva avuto nuovamente un flirt con il suo ex marito Roberto Ferri. Rosato, però, non era venuto a sapere del tradimento di sua moglie e la coppia ha continuato a vivere insieme. L'imprenditrice ha iniziato ad essere sofferente e, nell'episodio che verrà trasmesso in televisione nella serata di giovedì 14 aprile, Fabrizio continuerà a non comprendere il delicato momento che sta attraversando sua moglie. In particolar modo, Rosato ignorerà la crisi di Marina e deciderà di farle una sorpresa romantica.

Le anticipazioni trapelate in rete, però, non rivelano se la cognata di Raffaele sarà stupita per quanto organizzato da Rosato o se sarà infastidita.

Un posto al sole, episodio 14 aprile: Michele non conosce i problemi di Chiara

Anche Michele è tornato da qualche giorno a Napoli, dopo un periodo trascorso a Milano. Il giornalista si era recato nel capoluogo lombardo per lavoro e per allontanarsi da Silvia, che aveva deciso di voltare pagina con Giancarlo.

Rientrato in città dopo qualche mese, Saviani avrà a che fare con Chiara. Infatti, lo speaker radiofonico aveva lavorato per una delle aziende gestite da Petrone. Quando il papà di Rossella si troverà faccia a faccia con la giovane imprenditrice ci saranno tensioni fra di loro. Purtroppo, Michele sarà all'oscuro dei problemi di dipendenza della ragazza e penserà che il comportamento della fidanzata di Nunzio sia imputabile a divergenze di opinione e non ad altro.

Un posto al sole, puntata 14 aprile: Chiara riceve una brutta sorpresa da Lara

Nel frattempo, Nunzio tenterà di salvare la sua fidanzata dal tunnel nel quale è ricaduta e tenterà di fare disintossicare la ragazza. Purtroppo, però, Chiara si preparerà a ricevere una brutta sorpresa da Lara. Nell'ultimo periodo, l'imprenditrice e collaboratrice di Roberto Ferri ha attirato la giovane Petrone con l'inganno e l'ha fatta ricadere nella dipendenza da cocaina, facendole credere di esserle amica. Nella puntata che andrà in onda sul piccolo schermo nella serata di giovedì 11 aprile, Chiara potrebbe finalmente accorgersi che Martinelli le ha mentito per tutto il tempo, approfittando delle sue fragilità.

Al momento, non è chiaro se la fidanzata di Nunzio riuscirà a scoprire il losco piano architettato da Lara e Roberto. Inoltre, durante l'episodio continueranno le vicende della piccola Bianca. La figlia di Franco si troverà a un bivio e inizierà a fare i conti con la propria coscienza. Per la giovane Boschi, infatti, potrebbe essere arrivato il momento di mettere fine alla sua partecipazione alla web-challenge. Le anticipazioni trapelate in rete non rivelano se Bianca riuscirà a uscire dalla pericolosa competizione. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire come proseguiranno le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini.