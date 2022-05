Si sta facendo un gran parlare di un video che Lorella Cuccarini ha pubblicato sui social network lo scorso 22 maggio. La professoressa di Amici, infatti, ha involontariamente mostrato uno scambio di tenerezze tra Luigi Strangis e una ragazza misteriosa: il tutto è avvenuto durante il party nella scuola dopo la finale. I fan del cantante sono rimasti spiazzati da queste immagini e si sono schierati dalla parte di Carola Puddu, a loro modo di vedere presa in giro per mesi dal vincitore.

Aggiornamenti sulla 'coppia' di Amici

Se nelle interviste che sta rilasciando da quando ha vinto Amici lascia intendere che potrebbe esserci un futuro tra lui e Carola, è nei fatti che Luigi sembra aver già deciso che strada prendere [VIDEO].

Una Instagram Stories che Lorella Cuccarini ha postato sul suo profilo il 22 maggio, ha scatenato i fan del talent-show, soprattutto quelli che hanno sempre fatto il tifo per la "coppia" Puddu-Strangis.

Nelle immagini che in queste ore stanno facendo il giro della rete, si intravede il cantautore molto vicino a una ragazza di spalle che non è sicuramente la ballerina classica (la persona immortalata involontariamente dalla prof ha i capelli lunghi).

Questo filmato risale alla notte in cui il calabrese ha trionfato, più precisamente alla festa di fine produzione alla quale hanno partecipato quasi tutti i membri del cast, allievi compresi.

I commenti della rete sull'allievo di Amici

Nel video che i fan "caroligi" (così si fanno chiamare i sostenitori della "coppia" Strangis-Puddu), in lontananza di vede Luigi intento a scambiarsi qualche tenerezza con una persona di spalle.

I più attenti hanno anche notate Serena Carella che si gusta la scena e poi si allontana dai due lasciandoli da soli.

Un pensiero che stanno sposando molti spettatori di Amici, dunque, è che il cantante potrebbe avere una fidanzata della quale non ha mai parlato davanti alle telecamere, una persona che ha riabbracciato la sera della finale lontano da occhi indiscreti.

Tra i tanti commenti che sono apparsi sui social network su questa vicenda, il seguente ha raccolto parecchi consensi tra il pubblico del web: "Luigi si bacia con una, Serena dietro saltella euforica e poi raggiunge Michele dall'altra parte".

"Lorella ha immortalato una scena surreale, sarà per sempre famosa", si legge ancora su Twitter.

Insomma, sono in tanti a credere che nelle immagini in questione ci sia uno scambio di effusioni tra il vincitore del talent e una giovane che non è Carola, ma la certezza non ce l'ha nessuno al momento, soprattutto perché le immagini sono sgranate e di chiaro c'è solo un abbraccio che i due si danno non pensando di essere ripresi.

Le parole dopo l'uscita dalla casetta di Amici

Da quando ha vinto Amici, ovvero da poco più di una settimana, Luigi ha rilasciato tantissime interviste e una domanda a cui ha dovuto rispondere quasi sempre è quella sul suo chiacchierato rapporto con Carola.

Sia in radio, che in tv o sui giornali, il cantante non ha mai fatto chiarezza su quello che accadrà tra lui e la ballerina ora che il programma è finito.

Nel salotto di Verissimo, per esempio, Strangis ha detto che sicuramente incontrerà Puddu e andrà a vederla a teatro, ma quando Silvia Toffanin gli ha chiesto se è innamorato o se potrebbe nascere una relazione con la compagna di classe, il giovane non ha mai detto "no".

"Quel che sarà, sarà. Ora voglio concentrarmi sulla mia musica, ma non posso sapere cosa succederà in futuro", ha fatto sapere Luigi qualche giorno fa su Canale 5.

I fan sono spiazzati dall'incongruenza che sembra esserci tra le parole e i comportamenti del calabrese sul suo legame con Carola da quando ha lasciato la scuola.