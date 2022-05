La storia d’amore nata al Grande Fratello Vip tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è giunta al capolinea, come confermato dai due attraverso i propri social lo scorso 25 aprile.

Da quel momento Lulù ha più volte ammesso di non stare molto bene e di non dormire molto. Qualche ora fa, a confermare il momento non facile di Lucrezia, è stata anche sua sorella Clarissa attraverso una diretta Instagram.

La preoccupazione di Clarissa per sua sorella Lulù

Durante la sua diretta sul suo profilo su Instagram, l’ex protagonista del Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié ha rivelato: "Oggi sto un po’ così.

Devo ammettere che sono amareggiata e pensierosa, in verità sto così da un po’ di giorni. Penso tanto a tante cose e ho molti pensieri".

Poi entrando nel dettaglio ha aggiunto: "Sto molto in pensiero per Lulù, perché comunque mia sorella in questo periodo non sta attraversando cose molto facili e sto male con lei e per lei. Sono sempre al suo fianco. Soltanto a parlarne mi emoziono. Mi sono davvero alzata pensierosa".

Clarissa ha poi detto: “C’è da dire che non è nulla di nuovo per noi sorelle. Perché questa non è proprio la prima volta che succede. Quasi tutte le persone a cui abbiamo aperto il nostro cuore hanno sempre tradito la nostra fiducia. Quasi tutti davvero ci hanno usato a livello sentimentale".

Prima di concludere: "Sono felice perché i nostri progetti sono conclusi e andranno in porto da giugno. Però poi c’è la cosa di Lulù. Quindi mi raccomando ricopriamola d’amore perché è molto importante adesso. Ne ha tanto bisogno adesso. Diamogli il nostro calore perché è una ragazza dolcissima”.

Franco Bortuzzo e le nuove dichiarazioni sulla fine della storia d'amore tra suo figlio e Lucrezia

Lulù dopo essere stata lasciata da Manuel ha rivelato che la fine della loro storia d’amore sarebbe da attribuire a terze persone.

Il padre del nuotatore, il signor Franco Bortuzzo, anche quando suo figlio era dentro al Grande Fratello Vip, ha sempre dimostrato di non avere troppa simpatia per Lucrezia e, le cose non sono cambiate neanche una volta fuori dalla casa del reality.

Al settimanale Nuovo, Franco ha rivelato: “Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio, ma ammetto che sono molto presente nella sua vita, da sempre. Non mi piace però interferire con le sue vicende personali. Certo è che però i genitori alla fine ci vedono molto lungo”.

Intanto durante la puntata di questo sabato 7 maggio della trasmissione tv di Canale 5 Verissimo, Manuel sarà ospite in studio e probabilmente racconterà anche la propria verità in merito alla fine della storia d'amore con Lulù.