L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 tornerà in onda dal prossimo settembre, con le nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 1.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Marco e Stefania: in tanti si chiedono come si evolverà la loro relazione nel corso della prossima stagione e quali saranno le novità che li riguarderanno.

Non è escluso, però, che Marco e Stefania possano decidere di andare via dalla soap così come Gemma potrebbe ritrovarsi a fare i conti con un licenziamento inaspettato.

Ripartono le riprese de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che da fine maggio riaprirà il set della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Le nuove riprese terranno impegnati gli attori per buona parte di questa estate, ma per vedere in onda gli episodi bisognerà attendere metà settembre 2022.

Marco e Stefania, dopo essere usciti allo scoperto e dopo essersi dichiarati il loro amore, saranno al centro dell'attenzione e si scoprirà quale sarà il loro destino.

Marco e Stefania potrebbero uscire di scena dal cast de Il Paradiso 7

Non si esclude, però, che la giovane coppia possa decidere insieme di abbandonare definitivamente Milano e quindi potrebbero uscire di scena dal cast di questa settima stagione.

In una recente intervista, infatti, l'attore che veste i panni di Marco Di Sant'Erasmo ha glissato sulla domanda dove gli veniva chiesto del possibile addio ne Il Paradiso delle signore 7.

L'attore non si è esposto e quindi ha preferito non sbilanciarsi più di tanto, acuendo il dubbio e il sospetto che Marco e Stefania possano anche andare via da Milano e decidere di vivere la loro relazione sentimentale altrove.

Ma non è finita qui, perché in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 potrebbe esserci spazio anche per una brutta sorpresa legata a Gemma.

Gemma potrebbe essere licenziata da Vittorio ne Il Paradiso delle signore 7

La giovane venere, che si è resa protagonista di quel terribile ricatto ai danni della sorellastra, si ritroverà a dover fare i conti con le conseguenze delle sue azioni.

Gemma, infatti, potrebbe ritrovarsi messa alle strette anche da Vittorio Conti: quest'ultimo, infatti, non si esclude che possa essere messo a conoscenza di quello che la ragazza ha fatto prima ai danni di Gloria e successivamente ai danni di Stefania.

Non si esclude, quindi, che per evitare tensioni e malumori all'interno del suo negozio, Vittorio possa prendere in considerazione l'ipotesi di licenziare definitivamente Gemma dal Paradiso delle signore, in modo tale da ripristinare un po' di serenità tra le varie veneri.