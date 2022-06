Sono passati oltre 12 anni da quando Gemma Galgani ha messo piede per la prima volta negli studi di Uomini & Donne per cercare l'amore, ma mai prima d'ora era stata messa in discussione la sua presenza nel cast dopo le vacanze d'estate. Quest'anno, dopo aver ricoperto il ruolo di comparsa per quasi tutta la stagione tv appena conclusasi, si rincorrono le voci su un possibile addio della torinese al dating-show. Qualora la redazione decidesse di rinunciare alla 72enne, si rafforzerebbe ancor di più la "supremazia" di Ida Platano al centro delle dinamiche della trasmissione.

Aggiornamenti sulle dame di U&D

Manca ancora qualche mese al ritorno di U&D sul piccolo schermo, ma fan e curiosi sono già al lavoro per scovare indizi sul cast che sarà presentato a settembre.

Stando a quello che si vocifera in rete nell'ultimo periodo, una storica protagonista del Trono Over potrebbe lasciare: non sarebbe affatto scontata, infatti, la conferma di Gemma Galgani nel parterre femminile della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Per la prima volta da quando è entrata a far parte dei personaggi storici del dating-show, il futuro della 72enne è tutt'altro che certo.

Ad alimentare le chiacchiere su un possibile addio della torinese al format di Canale 5, è il trattamento che la stessa ha ricevuto nei mesi scorsi davanti alle telecamere: da regina indiscussa della versione senior (alla quale venivano dedicate intere puntate), la donna è passata a ricoprire il ruolo di comparsa soprattutto nella seconda parte dell'edizione.

La scalata di Ida al trono di U&D

Un rumor che si sta facendo largo sul web da quando U&D è andato in vacanza, sostiene che Gemma sarebbe vicina all'addio e che la redazione avrebbe già pronta la sua "sostituta".

Visto come sono andate le cose nel corso dell'edizione 2021/2022, è facile dedurre che a prendere il posto di Galgani al centro delle dinamiche del Trono Over sarebbe Ida Platano: è a quest'ultima, infatti, che è stato dedicato la maggior parte del tempo a disposizione nelle puntate, soprattutto dopo che l'ex Riccardo Guarnieri è tornato in studio per rimettersi in gioco.

Se la 72enne di Torino dovesse realmente non essere confermata nel cast della prossima stagione del dating-show, alcuni fan sono sicuri che la nuova regina sarà la parrucchiera di Brescia che in questi mesi ha scalato le gerarchie del programma vivendo amori tormentati, cercando un riavvicinamento con lo storico ex e litigando pesantemente con Tina Cipollari, tutte cose che prima faceva Gemma.

L'attacco alla protagonista di U&D

Oltre al danno, la beffa: questo modo di dire sembra calzare a pennello per il periodo difficile che Gemma sta vivendo.

Se la sua partecipazione alla prossima edizione di U&D è in forse, negli ultimi giorni Galgani deve anche fare i conti con gli attacchi che un'ex collega di parterre le ha rivolto.

A distanza di tre anni dalla sua ultima apparizione sul piccolo schermo, Angela Di Iorio ha deciso di fare chiarezza sui motivi che l'hanno spinta a lasciare il Trono Over, tra i quali figura anche il controverso rapporto con la 72enne.

Interpellata sul tipo di legame che ha costruito con l'allora regina del dating-show, la napoletana ha detto: "All'inizio la difendevo sempre, poi è stata cattiva con me".

Non contenta di aver criticato Gemma per il comportamento a suo dire scorretto che ha avuto, l'ex dama ha rincarato la dose punzecchiandola sull'aspetto fisico. "Lei è alta e magra, ma vista da vicino e senza trucco fa spavento", ha tuonato Angela in un'intervista.