Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Sono previste delle modifiche nella settimana di programmazione che va dal 13 al 17 giugno. Difatti giovedì 16 giugno la soap non andrà in onda per lasciare spazio a un evento in programma sulla terza rete. Tuttavia i fan possono dormire sogni tranquilli, dato che i vertici di Rai 3 hanno deciso di mandare in onda una doppia puntata il 14 giugno e il 17 giugno, in modo da sopperire l'assenza nel palinsesto del 16 giugno

Upas, cambio programmazione: il 16 giugno non andrà in onda

Upas è una delle soap italiane più amate dal pubblico, tanto da andare in onda da ben 25 anni.

Nel corso della prossima settimana di programmazione ci saranno alcuni cambiamenti per quanto concerne la messa in onda. Upas, difatti, giovedì 16 giugno non verrà trasmessa sul piccolo schermo nel consueto orario dell'access prime time. Il palinsesto di Rai 3, il giorno 16 giugno, sarà occupato dal Golden Gala Diamond League, un appuntamento fisso nella programmazione di inizio estate della terza rete. L'evento sarà trasmesso a partire dalla fascia dell'access prime time e in questo modo non sarà possibile la messa in onda di Upas.

Upas: il 14 giugno prevista doppia puntata

I telespettatori di Upas possono stare sereni, dato che la puntata del 16 giugno verrà comunque recuperata. I vertici di Rai 3, difatti, hanno ideato un modo per bilanciare la messa in onda degli episodi.

Difatti il 14 giugno e il 17 giugno andranno in onda ben due puntate. L'appuntamento con la soap è fissato straordinariamente per le 20.25 circa, in modo da consentire la programmazione delle due puntate consecutive.

Upas: pausa estive nelle due settimane di agosto

Dunque, secondo le anticipazioni dei palinsesti della terza rete, non dovrebbero esserci ulteriori modifiche per quanto riguarda le prossime settimane di programmazione.

Un posto al sole, difatti, è uno dei pochi programmi televisivi che non chiude nel periodo estivo, tenendo compagnia al pubblico anche nei mesi più caldi, quando di consueto viene dato maggiore spazio a repliche di fiction di successo o a soap di importazione straniera. Tuttavia Upas si fermerà per due settimane nel mese di agosto.

A quanto pare i vertici di Rai 3 hanno optato per uno stop della messa in onda nelle settimane centrali di agosto, precisamente dal 15 al 26. Un posto al sole tornerà sul piccolo schermo a partire da lunedì 29 agosto. Nel periodo di stop della soap con Patrizio Rispo, i dirigenti della terza rete hanno deciso di trasmettere le repliche del programma i mestieri di Mirko.