Cambio programmazione per Un posto al sole nella settimana che va dal 13 al 17 giugno 2022. La soap opera serale di Rai 3 continuerà a tener compagnia al pubblico per la maggior parte del periodo estivo, fatta eccezione per delle piccole modifiche legate al palinsesto della terza rete.

Una di queste ci sarà il prossimo 16 giugno 2022: la messa in onda della soap infatti non è prevista nella consueta programmazione di Rai 3, di conseguenza "salterà un turno".

Salta la puntata di Un posto al sole del 16 giugno: cambio programmazione Rai

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il cambio programmazione di Un posto al sole rivelano che nella settimana che va dal 13 al 17 giugno, ci sarà un turno di stop dal palinsesto ma anche un raddoppio.

Giovedì 16 giugno, infatti, la soap di Rai 3 non verrà trasmessa nel consueto orario che va dalle 20:45 alle 21:20 circa.

Dalle 20:00 in poi, infatti, ci sarà spazio per la messa in onda in diretta del consueto Golden Gala Diamond League, un appuntamento fisso della programmazione estiva della terza rete, che occuperà la fascia dell'access prime time e del prime time stesso.

Di conseguenza, i fan di Un posto al sole dovranno rinunciare all'appuntamento con la soap opera per quel giovedì 16 giugno, ma potranno stare comunque tranquilli, dato che la puntata verrà recuperata il giorno dopo.

Cambio orario e raddoppio per Un posto al sole del 17 giugno

Per la giornata di venerdì 17 giugno 2022, infatti, è previsto un raddoppio speciale per Un posto al sole su Rai 3.

La soap opera andrà in onda eccezionalmente a partire dalle 20:25 per assicurare la messa in onda del doppio episodio che andrà a chiudere la settimana di programmazione.

Dal lunedì successivo, invece, il palinsesto della soap tornerà ad essere quello abituale, con un episodio singolo trasmesso ogni sera nell'access prime time.

Ad agosto un nuovo cambio programmazione per Un posto al sole

E poi ancora, un ulteriore cambio programmazione per la soap Un posto al sole è previsto anche per il mese di agosto, quando ci sarà spazio per una breve pausa in occasione delle settimane centrali e in concomitanza con l'arrivo del Ferragosto.

Dal 15 al 26 agosto non è prevista la messa in onda in prima visione dei nuovi episodi e, al suo posto, torneranno le repliche del programma I mestieri di Mirko.

La soap, quindi, osserverà un turno di stop di due settimane, salvo poi ritornare in onda di nuovo a partire da fine agosto, come sempre in prima visione assoluta su Rai 3.

L'appuntamento con Un posto al sole, infatti, resta confermatissimo nella fascia serale della stagione televisiva 2022/2023, dopo gli ottimi ascolti di quest'anno con una media costantemente superiore al 7% di share.