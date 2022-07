Cambio programmazione in casa Rai per Sei Sorelle nella giornata del 20 luglio 2022. Il palinsesto della rete ammiraglia subirà degli stravolgimenti nel corso della giornata, per seguire in tempo reale tutti gli sviluppi sulla crisi di governo.

Di conseguenza, eccezionalmente pe ril 20 luglio, la messa in onda della soap opera spagnola prenderà il posto della fiction Don Matteo.

Cambio programmazione per Sei Sorelle: ecco cosa succede oggi 20 luglio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per la giornata del 20 luglio 2022 interesserà in primis la fascia del primo pomeriggio.

La soap opera Sei sorelle, ad esempio, non verrà trasmessa nella consueta fascia oraria che va dalle 16 alle 17 circa.

Eccezionalmente il nuovo episodio sarà trasmesso alle 14, subito dopo l'edizione delle 13:30 del TG1.

Di conseguenza Sei Sorelle si ritroverà a prendere il posto di Don Matteo, la fiction con protagonista Terence Hill, che in questi mesi estivi è stata riproposta in replica nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16 circa.

La soap opera Sei Sorelle prende il posto di Don Matteo

Per la giornata del 20 luglio, complice sempre il cambio programmazione che interesserà il palinsesto della rete ammiraglia, la fiction non sarà trasmessa con i consueti due episodi in replica.

Questo perché, al termine della puntata inedita di Sei Sorelle, ci sarà spazio per la diretta di un lungo speciale del TG1 incentrato sulla crisi di governo, che andrà avanti fino alle 20:30 circa.

Oltre a Don Matteo, quindi, per la giornata del 20 luglio salterà anche l'appuntamento con il talk show Estate in diretta condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini.

A seguire alle 18:45 non ci sarà spazio neppure per la messa in onda di una nuova puntata di Reazione a Catena, il game show dell'estate di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Da settembre lo stop per la soap opera Sei Sorelle: ritorna Il Paradiso delle signore 7

La programmazione di Rai 1 tornerà a essere usuale a partire dal 21 luglio: alle 14, infatti, è confermato l'appuntamento con Don Matteo, seguito da Sei Sorelle alle 16 e successivamente ci sarà spazio per Estate in diretta e Reazione a Catena.

Intanto i fan della soap opera spagnola potranno godersi ancora per un po' di tempo la messa in onda degli episodi inediti, previsti per tutta l'estate.

Dal 12 settembre, però, non ci sarà più spazio per Sei Sorelle nella fascia del daytime feriale di Rai 1, complice il ritorno de Il Paradiso delle signore 7 con le nuove puntate in prima visione assoluta.