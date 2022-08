L'attenzione in questi giorni sembra essere completamente catalizzata sull'attentato di Lello Valsano contro Viola. Secondo rumor molto insistenti in realtà a cadere vittima dei tre spari del giovane camorrista sarebbe stata Susanna Picardi. C'è però un'altra storyline di Un posto al sole che merita di essere approfondita.

Le anticipazioni hanno confermato che Ferri è in pericolo a causa di qualcuno che lo odia profondamente. L'ingresso della misteriosa Lia aveva portato molti a presupporre che fosse lei a rappresentare una minaccia per Roberto.

Tuttavia, analizzando gli ultimi eventi, è venuta fuori una teoria che vedrebbe Fabrizio come il vero villain che si nasconde nell'ombra. Ma tutto ciò è davvero possibile? A seguire verranno analizzati i vari indizi che avvalorano questa tesi.

Un posto al sole, le parole di Giorgio Borghetti: 'Ne vedrete delle belle'

Nei giorni scorsi l'attore che dà il volto a Fabrizio Rosato ha rilasciato una dichiarazione molto sibillina che è passata in secondo piano dinanzi al clamore che hanno suscitato gli ultimi eventi di Upas. Per l'esattezza, in un post in cui appariva il personaggio di Fabrizio senza barba, Giorgio Borghetti ha così dichiarato: "Vi piace questa nuova versione? Da settembre ne vedrete delle belle…".

Risulta scontato che stesse parlando del suo personaggio e non delle altre storyline, del resto c'è la conferma ufficiale che una trama molto interessante vedrà protagonisti lui, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano). Questa affermazione da sola è davvero poco per suggerire che possa essere lui il nuovo "villain" che darà del filo da torcere a Ferri, ma c'è dell'altro.

Un posto al sole: qualcuno odia Roberto

Dinanzi all'anticipazione che afferma che qualcuno odia Ferri, molti hanno sorriso. Del resto la lista di nemici che Roberto si è fatta negli anni è lunghissima, tuttavia da poco è stato rispolverato un suo nemico legato al passato dell'uomo, quindi la sensazione è che stavolta si possa tentare una strada diversa.

Da qui la suggestione che possa essere coinvolto Fabrizio, del resto basta riflettere un attimo per comprendere che l'imprenditore abbia tutti i motivi per odiare Roberto. Quest'ultimo lo ha umiliato, rovinato economicamente e soprattutto gli ha portato via la donna che amava. Oltre al danno c'è stata anche la beffa di Marina, che ha continuato a mentirgli sui suoi reali sentimenti.

È stato specificato che questa nuova minaccia sarebbe rappresentata da qualcuno che odia solo Roberto. In fondo Rosato, pur provando un profondo rancore verso l'imprenditrice Giordano, la ama ancora e non potrebbe mai farle del male, ma di sicuro non avrebbe gli stessi riguardi verso Ferri.

Secondo questa teoria sarebbe lui ad aver scattato le foto a Procida dopo aver seguito Marina in seguito a un attacco di gelosia e tutto assumerebbe un senso, anche se resterebbe aperta la questione Lia.

Un posto al sole: il mistero di Lia

Di Lia (Chiara Mastalli) si è detto praticamente tutto, da complice di Lara a sorella di Miriam (la ragazza che Roberto e Marina uccisero involontariamente, ndr). C'è anche chi ha rispolverato la teoria della figlia segreta che con Roberto è una sorta di garanzia, tuttavia la soluzione potrebbe essere più semplice.

Lia potrebbe essere un'alleata di Fabrizio, una figlia o magari un'investigatrice privata ingaggiata dall'uomo per portare avanti la sua vendetta. Ovviamente la nuova governante potrebbe anche non essere collegata a questa vicenda. Una cosa però è certa, tale storyline promette di essere decisamente intrigante.