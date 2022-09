Domenica 25 settembre andrà in onda la seconda puntata di questa nuova edizione di Amici di Maria De Filippi.

La nuova classe di allievi è stata completata. Attualmente ci sono 19 ragazzi che condividono l'obiettivo di mantenere la maglia e percorrere la strada verso il serale. Tutti sono pronti per affrontare le varie prove e sfide che li metteranno a dura prova in questo lungo percorso accademico. Come ogni anno, gli insegnanti non si risparmieranno e cercheranno di capire chi di loro ha realmente la stoffa per poter arrivare fino alla fine. Sin da subito, infatti, procederanno con delle verifiche, le quali decreteranno la classifica.

Intanto questo mercoledì 21 settembre sono state effettuate le riprese della punta che andrà in onda domenica.

Anticipazioni sulla puntata di Amici del 25 settembre

Durante la prossima puntata che andrà in onda domenica 25 settembre verrà stilata una classifica per i cantanti che vedrà al primo posto Cricca e Federica a pari merito con 9, seguiti da Niveo con 8,5, Piccolo G. con 8, Wax e Andre con 7. Gli ultimi due saranno a rischio eliminazione.

Inoltre verranno sorteggiati tre ballerini, i quali si sfideranno sull'improvvisazione. In particolare saranno selezionati Ludovica, Samuel e Megan. A vincere sarà la prima, la quale avrà la possibilità di esibirsi al Palalottomatica di Roma il 22 ottobre in occasione del concerto di Marco Mengoni.

Per gli altri ballerini, invece, verrà stilata una classifica in base alle loro performance. Al primo posto si posizionerà Samu con 9,2, seguito da Gianmarco con 8, Mattia con 7,5, Maddalena con 6,2 e, infine, Rita con 6. Ramon, invece, non potrà essere presente in studio, poiché Celentano gli sospenderà la maglia a causa di un suo atteggiamento ritenuto poco consono.

Non ci sarà alcuna eliminazione.

Altre anticipazioni sulla seconda puntata di Amici

Alcuni professori di Amici non gradiranno particolarmente le decisioni dei loro colleghi e anche durante la prossima puntata non mancheranno siparietti tra alcuni di loro. In particolare, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi si troveranno in disaccordo su alcune cose.

Ospiti in studio Ornella Vanoni e Annalisa, le quali saranno chiamate per giudicare le gare dei cantanti e per dare la propria opinione in merito a ogni esibizione. Invece, per quanto riguarda la sospensione della maglia di Ramon, ci sarà un siparietto, poiché in molti giudicheranno eccessivo il provvedimento attuato dalla sua insegnante.

Infine per quanto riguarda le scelte degli alunni Federica annuncerà di aver scelto Arisa come sua insegnante, Aaron andrà nella squadra di Rudy, Niveo in quella di Lorella e Maddalena proseguirà il suo percorso con Raimondo.