È tempo di gaffe nella casa del GF Vip e, a finire nell'occhio del ciclone è l'amatissima Elenoire Ferruzzi che con la sua schiettezza non le manda a dire, neppure agli sponsor del reality show.

In queste ore, infatti, la Ferruzzi ha sbottato dopo aver provato alcuni gelati che sono presenti all'interno della famosa casa di Cinecittà, messi a disposizione dallo sponsor.

Immediata la reazione degli altri inquilini che in quel momento erano presenti, i quali hanno provato a farle capire che non poteva dire proprio tutto ciò che le passa per la mente.

La gaffe di Elenoire Ferruzzi con lo sponsor del GF Vip 7

Nel dettaglio, Elenoire Ferruzzi è sicuramente una delle concorrenti più imprevedibili di questa settima edizione del Grande Fratello Vip e, proprio nelle ultime ore, si è resa protagonista di una gaffe che non è passata inosservata ai tantissimi fan e spettatori che seguono il programma 24 ore su 24 e commentano sui social.

Elenoire ha scelto di preparare il gelato da mangiare dopo cena assieme a tutti gli altri e lo ha fatto attraverso un apposito macchinario presente quest'anno all'interno della cucina della casa, messo a disposizione da uno degli sponsor del reality show Mediaset.

Tuttavia, nel momento in cui l'ha messo in funzione, la Ferruzzi non è apparsa particolarmente entusiasta del suo funzionamento, tanto da sbottare con parole decisamente poco carine.

'Questo gelato sembra vomito', sbotta Elenoire Ferruzzi al GF Vip contro lo sponsor (Video)

"E questo sarebbe un gelato? Sembra vomito!", ha esclamato senza troppi giri di parola la Ferruzzi incurante dell'incidente diplomatico che avrebbe potuto scatenare con lo sponsor del GF Vip.

Al suo fianco, gli altri inquilini presenti in quel momento hanno provato a farle intuire che non si dovrebbero dire "certe cose",

Immediata la reazione di Elenoire che dopo essersi resa conto della gaffe fatta, ha subito provato a rimediare, mettendosi le mani sulla bocca e allontanandosi, salvo poi dispensare dei complimenti nei confronti del macchinario che fa il gelato, esaltandone la qualità.

“QUESTO SAREBBE UN GELATO? SEMBRA VOMITO”



Elenoire porcodd- muoio #GFvip pic.twitter.com/LNAkOdctGW — OPI | lutto era (@opiquellovero) September 20, 2022

Elenoire Ferruzzi al centro delle dinamiche del GF Vip 7

Insomma, un inizio scoppiettante quello della Ferruzzi nella casa del GF Vip dove in queste ore è riuscita già a conquistare l'affetto dei suoi compagni di gioco, ma anche quello dei tantissimi fan e spettatori che stanno seguendo il reality show sui social.

In attesa di scoprire se ci sarà la contro-replica dello sponsor del GF Vip, giovedì 22 settembre è in programma la seconda puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, durante la quale entreranno in casa nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco.