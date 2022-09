Patrizia Rossetti non ha peli sulla lingua quindi, al suo secondo giorno di reclusione nella casa del Grande Fratello Vip, si è già lasciata andare a confidenze, previsioni e commenti piccati verso ex concorrenti. L'altra sera, in particolare, la donna se l'è presa con Alex Belli, protagonista della seconda edizione del reality, che secondo lei sarebbe troppo pieno di sé e non un buon esempio per i telespettatori.

Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello Vip

Non sono passati neppure tre giorni da quando è iniziata la settima edizione del Grande Fratello Vip, ma alcuni concorrenti hanno già detto e fatto cose che stanno creando chiacchiericcio in rete.

La notte scorsa, per esempio, Patrizia ha commentato duramente la partecipazione di Alex Belli alla passata stagione del reality di Canale 5, arrivando a pronunciare parole che potrebbero spingere il diretto interessato a reagire in diversi modi.

Nel dialogare con i compagni d'avventura su quelli che sarebbero stati i protagonisti della trasmissione Mediaset un anno fa, Rossetti ha detto: "Faccio nomi e cognomi di quelli che per me sono stati pessimi esempi".

"Il signor Alex Belli è talmente narcisista e pieno di sé. Poi non è sciocco, ha cultura, ma è troppo pieno di sé.", ha affermato la neo vippona sostenendo che questa sua sensazione gliel'avrebbero confermata anche persone che conoscono l'attore di persona.

La stoccata al 'collega' di Grande Fratello Vip

"Lui non è stato il protagonista del GF Vip 6, anzi è quello che ha fatto più cavolate", ha proseguito Patrizia nella disquisizione delle tante cose che ha combinato Belli un anno fa tra le mura di Cinecittà.

La neo concorrente del reality di Canale 5, inoltre, ha aggiunto che sia Alex che Soleil sarebbero stati i protagonisti negativi della scorsa edizione, soprattutto per i comportamenti che hanno assunto davanti alle telecamere.

"Se devo essere come loro, preferisco non fare la protagonista. Lui, poi, è un narcisista", ha detto ancora Rossetti la sera del 21 settembre.

L'annunciatrice tv ha continua a commentare il percorso dell'attore di soap dicendo che a lei non è piaciuto, che si sarebbe esposto troppo ma il pubblico l'ha "punito" non facendolo vincere perché ha capito che stava recitando.

Il possibile rientro dell'attore al Grande Fratello Vip

Dopo aver ascoltato le cose poco carine che Patrizia ha detto su Alex Belli, molti spettatori del Grande Fratello Vip hanno predetto quello che potrebbe accadere prossimamente in diretta.

Non è da escludere, infatti, che gli autori chiedano all'attore di replicare a Rossetti in un confronto che andrebbe in onda su Canale 5 in una delle prossime puntate.

Ora che il gioco inizierà veramente (quando tutti i personaggi famosi debutteranno nella casa di Cinecittà), Alfonso Signorini comincerà ad occuparsi delle storie più interessanti, e il ritorno in video di Belli potrebbe essere interessante soprattutto in termini di ascolto.

Il protagonista della scorsa edizione del reality Mediaset, dunque, dapprima potrebbe rispondere alla neo vippona con dei tweet (come è solito fare quando qualcuno parla di lui pubblicamente), per poi palesarsi nel giardino della casa per un faccia a faccia con la sua "accusatrice".

Patrizia, intanto, è al centro dell'attenzione mediatica anche per le precisazioni che ha fatto sulla sua esperienza nel programma.

A chi ipotizzava un prolungamento di qualche mese in caso di successo, l'annunciatrice tv ha detto: "No, io non resto 4 o 5 mesi. Al massimo rimango qualche settimana, ho delle cose importanti da fare fuori".